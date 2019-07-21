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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Каструля-сейф: на виборчій дільниці помітили диво-девайс. Фотофакт

7.2т Читати матеріал російською

На одній з виборчих дільниць під час проходження парламентських виборів в Україні помітили каструлю-сейф.

Відповідне фото виставив в Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Блискуча рибка - погана юшка. Вживай, Федька, то хрін, то редьку. Фото - з реальної ділянки", - підписав він кадр.

Як уточнює "Інтерфакс-Україна", дану знахідку виявили в одному із сіл Кіровоградської області. Там через відсутність сейфу члени виборчкому опечатали алюмінієву каструлю. У неї склали бюлетені і передали на зберігання черговому співробітнику поліції.

Новини
Підкуп і "мертві душі": на Київщині зафіксували порушення перед виборами

Каструля-сейф

Каструля-сейф

Facebook Юрій Луценко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві глава дільничної виборчої комісії (ДВК) прийшов на ділянку проведення позачергових виборів в Раду п'яним. У його крові зафіксували більше двох проміле алкоголю.

Про всі порушення і скандали в день виборів 21 липня можна прочитати тут.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Луговской Николай
Луговской Николай
Какие кандидати в депутаты,такие и члены избирательных комиссий!Чему тут удивляться?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Гомо-кастрюликус- Людына майбутнего Украины
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Сало Уронили
Сало Уронили
все очень символично.
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