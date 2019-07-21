Каструля-сейф: на виборчій дільниці помітили диво-девайс. Фотофакт

На одній з виборчих дільниць під час проходження парламентських виборів в Україні помітили каструлю-сейф.
Відповідне фото виставив в Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.
"Блискуча рибка - погана юшка. Вживай, Федька, то хрін, то редьку. Фото - з реальної ділянки", - підписав він кадр.
Як уточнює "Інтерфакс-Україна", дану знахідку виявили в одному із сіл Кіровоградської області. Там через відсутність сейфу члени виборчкому опечатали алюмінієву каструлю. У неї склали бюлетені і передали на зберігання черговому співробітнику поліції.
Каструля-сейф
Facebook Юрій Луценко
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві глава дільничної виборчої комісії (ДВК) прийшов на ділянку проведення позачергових виборів в Раду п'яним. У його крові зафіксували більше двох проміле алкоголю.
Про всі порушення і скандали в день виборів 21 липня можна прочитати тут.
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