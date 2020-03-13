Касько і Чумак провалили атестацію в ГПУ, набрали 42 бали зі 100 на двох – Луценко

Заступники колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки Віталій Касько і Віктор Чумак свого часу не пройшли атестацію в Генпрокуратурі.

Про це заявив ще один екс-генпрокурор Юрій Луценко в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL. За його словами, заступники глави ГПУ намагалися пройти тести неофіційно.

"Віталій Касько набрав 32 бали зі 100, а Віктор Чумак всього 10. Вони робили тести для себе, не пройшли і відмовилися публічно", – зазначив Луценко.

Віталій Касько, Віктор Чумак та Юрій Луценко

При цьому він розкритикував ідею тестування прокурорів, так як 30% кращих співробітників ГПУ відмовилися йти на переатестацію.

"Так, знаю, що було звільнено кілька десятків людей, яких я не міг законно прибрати, а вони підозрювалися у зв'язках з корупціонерами. Але ці 5-7-20 людей не коштували того, щоб 50% Офісу генпрокурора було вичищено", – обурився Луценко.

Як писав OBOZREVATEL, в перетвореній Генеральній прокуратурі – Офісі Генерального прокурора України – виявили бажання працювати 80% прокурорів зі складу відомства. Всього пройти переатестацію вирішили 96% прокурорів.

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