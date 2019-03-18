"Кашу з Путіним варити не збираюся": Порошенко розповів, як поверне Крим

У разі перемоги на виборах першим пріоритетом президента України Петра Порошенка буде питання деокупації і повернення Криму.

Про це заявив глава держави в ефірі програми "Свобода слова на ICTV". Він наголосив, що буде негайна активізація для звільнення Криму законним шляхом.

"Кашу з Путіним варити і їсти не збираюся, на риболовлю бігати теж", - відповів Порошенко на зауваження глави РФ про те, що з нинішньою українською владою не можна домовитися і "каші не звариш".

Петро Порошенко "Свобода слова на ICTV"

Президент України назвав три пункти, завдяки яким має намір повертати український півострів:

1. Розширення санкцій проти РФ.

2. Азовський пакет санкцій щодо негайної деокупації Керченської протоки і відновлення судноплавства в Азовському морі.

3. Координація зусиль за судовими процесами, зокрема в міжнародному суді ООН проти РФ у зв'язку з порушенням низки конвенцій ООН.

"Координація цієї роботи на рівні української влади і держави зроблена і сьогодні буде розширена робота щодо імплементації низки позовів, які вже подані. Я оптимістично дивлюся: Росія змушена буде приймати позицію міжнародної спільноти, тому що плата за невиконання рішень буде зростати. Упевнений, що це призведе до звільнення Криму політико-демократичним шляхом", - наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму святкують 5 річницю захоплення українського півострова. Вулиці "зачистили" до приїзду президента Росії Володимира Путіна.

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