Украина – страна огромных возможностей. Это не устает доказывать один из моих любимых бизнес-тренеров – одессит Борис Кауфман. Своим примером он вдохновляет тысячи молодых предпринимателей открывать собственное дело и добиваться успеха исключительно собственными мозгами и руками.

Специально для вас расскажу один из самых вдохновляющих кейсов из богатой бизнес-биографии моего кумира. В сложнейшей ситуации он продемонстрировал невероятную способность превращать самые тяжелые поражения в яркие сочные победы.

Итак, ровно два года назад в киевский офис Кауфмана на Музейном проулке пришла с обыском полиция. Государственная машина Украины не впервые становилась на пути бизнеса. Вот и в этот раз обвинение оказалось невероятно мощным.

Кауфман фигурировал в аферах вокруг банка "Михайловский". Он хотел купить задешево активы у другого успешного предпринимателя Виктора Полищука как раз накануне банкротства банка. Но очень похоже, что именно усилия государства сорвали эту сделку века, о чем с сожалением рассказал сам Полищук. Показания потенциального бизнес-партнера могли стать для Бориса Кауфмана билетом в суд.

Срыв сделки нанес непоправимый удар по бизнесу моего кумира. Если бы у него в распоряжении были еще несколько дней, активы "Михайловского" удалось бы выкупить, а уже потом банкротить эту пирамиду. Зато после этой сделки выжил бы собственный банк Кауфмана – "Платинум". Излишне говорить, что в проведении аферы моему кумиру помогали даже боги с улицы Институтской. Но чудо не удалось даже им.

Преждевременное банкротство "Михайловского" спутало все карты. "Платинум" прожил еще три месяца, а потом не выдержал усилившейся конкуренции. Борис Кауфман не смог спасти перспективный банк, хотя он до последнего дня мужественно выводил из "Платинума" все приличные активы.

Бизнес-стратег, выросший на морских просторах Одессы, понимал: чтобы судно удержалось на плаву с такой пробоиной, из него нужно выгрузить весь груз. Тогда есть шанс, что даже вода в трюме не приведет к затоплению. И все же, пробоина оказалась слишком большой, и не спасали даже наскоро поставленные латки из постановлений НБУ.

И вновь Борис Кауфман едва не попал под прессинг беспринципных силовиков. По "Платинуму" тоже существовала мощная доказательная база. Ведь люди, называющие себя правоохренителями, почему-то трактовали вывод активов из банка не как интуитивно блестящую операцию по спасению, а как разграбление. В общем, отбиться было крайне сложно.

https://biz.censor.net.ua/news/3014224/mvd_provodit_obyski_u_kaufmana_i_zamestitelya_gontarevoyi_po_delu_34mihayilovskogo34_obnovleno

Самые большие неприятности, конечно же, ждали моего кумира в будущем. Хищные и грязные лапы Генпрокуратуры/полиции уже готовились прикоснуться к жемчужине бизнеса Бориса Кауфмана – компании "Мегаполис". На тот момент это была монополия по оптовой торговле сигаретами в Украине. Создали ее при Януковиче, решив подмять под "Семью" очень выгодный сегмент экономики. Управлять бизнесом в интересах "Семьи" вызвался молодой и перспективный предприниматель из Одессы, выходец из старой почетной семьи – Борис Кауфман. Он доказал, что при наличии мотивации и вполне скромных инвестиций можно создать миллиардный бизнес даже в таких сложных экономических условиях, как Украина времен "злочинної панди".

И вновь Борис Кауфман проявил чудеса находчивости и истинно одесскую предпринимательскую жилку. Он трудоустроил сына Генерального прокурора, и операция по беспредельному отбору бизнеса превратилась в дружескую сделку. Мои источники среди стартаперов до сих пор рассказывают, что Кауфман уступил "Мегаполис" представителям Юрия Луценко, Арсена Авакова и/или даже Бориса Ложкина – другого талантливого бизнесмена новой волны.

Естественно, силовики не сумели управлять "Мегаполисом" так же талантливо, как это умел мой кумир. Они тупо переписали активы оптового торговца на прокладку "Тедис", а против пустого "Мегаполиса" устроили показательный судебный процесс, в ходе которого с него попытались взыскать в пользу государства сотни миллионов гривен. Безуспешно, кстати. Что еще раз показывает, что государственные рейдеры в погонах не умеют управлять бизнесом. Бизнесменом нужно родиться.

Мой кумир, к счастью, родился бизнесменом. Даже лишившись "Платинума" и отдав "Мегаполис", он сумел сохранить самообладание и выдержку. Подобно птице Феникс, он сумел найти золотую формулу успеха. Она заключалась в умении сотрудничать с украинскими судами.

Так, через полтора года после краха "Платинума" Кауфман сумел нанести государству ответный удар. Через самый честный и неподкупный Верховный суд он сумел отбить у Фонда гарантирования ценный санаторий "Молдова", расположенный в элитном курортно-психологическом уголке Одессы.

http://finbalance.com.ua/news/Verkhovniy-Sud-FHVFO-ma-povernuti-sanatoriy-Moldova-dlya-eks-aktsionera-Platinum-Banku

Неравнодушный к чужому счастью Виктор Полищук когда-то называл случай "Платинум Банка" пирамидой. Но мы понимаем, что это было лишь запоздалое признание гения Бориса Кауфмана, перед которым все эти годы преклонялся Полищук. Полищук восхищался архитектурными шедеврами Древнего Египта и угадывал тот же самый неповторимый стиль в поздних работах своего вдохновителя.

Очень ярко отметил Борис Кауфман вторую годовщину обысков. При помощи неравнодушных сотрудников из сферы Министерства юстиции он сумел отобрать у государства неприметное здание на 11 тысяч квадратных метров, расположенное в парке сразу за одесской облгосадминистрацией по адресу проспект Шевченко, 4а.

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/190-pat-platynum-bank/39901-ponad-11-tys-m2-nerukhomosti-pat-platynum-bank-u-tsentri-odesy-vartistiu-maizhe-100-mln-hrn-vkradeno-shakhraiamy-fond-zaklykaie-ministerstvo-iustytsii-u-terminovomu-poriadku-skasuvaty-nezakonni-reiestratsiini-dii

Неприкрытая человечность всегда была отличительной особенностью бизнес-стиля Бориса Кауфмана. И этот подход, конечно же, помогает ему находить все новых и новых сторонников. Например, все знают, что именно в здании на проспекте Шевченко 4а когда-то располагался офис "Платинум Банка". Понятно, что сам вид этого здания пробуждал в сердце моего кумира ностальгию о временах, когда он исключительно силой своего гения выстроил безупречно пирамидальную конструкцию банка. Видимо, чувствуя благородные мотивы предпринимателя, в деле возврата здания моему кумиру помогали неравнодушные местные жители: судьи, активисты и даже сторонники прекращения войны в Донбассе.

Не сумев помешать враждебным действиям конкурентов, Борис Кауфман остался должен бизнесу и рядовым вкладчикам 7 миллиардов гривен. По депозитам "Платинум Банка" государство выплатило 4,7 миллиарда гривен.

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/190-pat-platynum-bank/14086-maizhe-95-5protsent-korporatyvnykh-kredytiv-platynum-banku-insaiderski-a-ikh-nezalezhna-otsinka-led-perevyshchuie-4protsent-vid-balansovoi-vartosti

К сожалению, свои расходы государство не компенсирует никогда. От продажи имущества, которое осталось после спасательной операции Кауфмана, осталось имущество от силы миллиарда на два. Так что это получается, мой кумир украл эти деньги?

Нет, конечно. Это грязная клеветническая кампания, которую специально создали злопыхатели из правоохренительных органов, чтобы очернить репутацию кумира молодежи. Мы-то понимаем, что Кауфман не грабил собственный банк, а пытался спасти его таким интуитивно безупречным способом. Я специально написал сегодняшний рассказ для того, чтобы тысячи таких же восторженных кумиров, как я сам, продолжали верить в то, что в Украине возможно построить честный бизнес исключительно своими руками.

Україна має надію!