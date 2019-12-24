"Інші – не люди?" "Слуга народу" відзначився витівкою у Раді

Народний депутат від партії "Слуга народа" Анатолій Остапенко намагався пройти у парламентську бухгалтерію за зарплатою без черги.

У мережі з’явилось відповідне відео, зняте помічницею іншого "слуги" Олега Семінського Тетяною Шмерегою, передає Telegram-канал "Путч" (щоб подивитися, доскрольте докінця).

На ролику видно, як Остапенко намагається зайти у бухгалтерію, однак двері рукою перекриває інша людина. Люди в черзі обурилися такою поведінкою нардепа. Зокрема, одна жінка звинуватила парламентаря у неввічливості.

Анатолій Остапенко намагався пройти без черги у парламентську бухгалтерію

"Я у свою відпустку прийшла і 50 хвилин чекаю. Можно ж нормально сказати: "пропустіть, будь ласка, без черги, я поспішаю". А не просто прийти і стояти. Усі інші не люди?", – сказала жінка.

Крім того, жінка за кадром довго просила депутата представитися. Після кількох прохань, він все ж це зробив, однак без особливого ентузіазму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Остапенко попався у Раді на інтимному листуванні з чоловіком.

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