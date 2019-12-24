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24 грудня • оновлено в 13:26
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"Інші – не люди?" "Слуга народу" відзначився витівкою у Раді

2.2т
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Народний депутат від партії "Слуга народа" Анатолій Остапенко намагався пройти у парламентську бухгалтерію за зарплатою без черги.

У мережі з’явилось відповідне відео, зняте помічницею іншого "слуги" Олега Семінського Тетяною Шмерегою, передає Telegram-канал "Путч" (щоб подивитися, доскрольте докінця).

На ролику видно, як Остапенко намагається зайти у бухгалтерію, однак двері рукою перекриває інша людина. Люди в черзі обурилися такою поведінкою нардепа. Зокрема, одна жінка звинуватила парламентаря у неввічливості.

Анатолій Остапенко намагався пройти без черги у парламентську бухгалтерію

Анатолій Остапенко намагався пройти без черги у парламентську бухгалтерію

Новини
"Змінює партії, як рукавички": Джокер злив листування з черговою "слугою народу"

"Я у свою відпустку прийшла і 50 хвилин чекаю. Можно ж нормально сказати: "пропустіть, будь ласка, без черги, я поспішаю". А не просто прийти і стояти. Усі інші не люди?", – сказала жінка.

Крім того, жінка за кадром довго просила депутата представитися. Після кількох прохань, він все ж це зробив, однак без особливого ентузіазму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Остапенко попався у Раді на інтимному листуванні з чоловіком.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Эуропэйска дэржава выстраивает людей в очередь к бухгалтеру за зарплатой. И это не село, это Верховная Рада Украины. Страна в смартфоне не получилась немножко
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
В смысле очередь за зарплатой,они у вас наличкой получают? Вы чё совсем отсталые.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Украинцы - люди ? Ахахахахахахахахахахахахх
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