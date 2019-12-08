Імпічмент Трампа: віце-президент США відмовився розсекретити розмову із Зеленським

Віце-президент США Майк Пенс відмовився розсекречувати зміст розмови Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським.

За даними The Hill, таким чином він відповів голові Палати представників Адаму Шиффу, який відправив відповідний запит.

Заяву було зроблено після того, як помічник Пенса дав свідчення на слуханнях у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Пенс відмовився розсекречувати розмову Трампа із Зеленським

"Оскільки Адам Шифф продовжує діяти приховано, канцелярія віце-президента навіть не знає, що він хоче розсекретити. Це просто ще один доказ того, що цей безглуздий комітет проводить фіктивне розслідування", – відповів віце-президент США.

У листі Шифф запросив додаткову інформацію про свідчення співробітниці дипломатичної служби Дженніфер Вільямс, яка минулого місяця давала свідчення про розмову Трампа із Зеленським. За її словами, переговори були "незвичайними".

Жінка підтвердила тоді, що американський лідер просив провести антикорупційне розслідування стосовно його суперника на президентських виборах 2020 року Джо Байдена та його сина Хантера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між президентом США Дональдом Трампом і главою України Володимиром Зеленським.

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