Імпічмент Трампа: віце-президент США відмовився розсекретити розмову із Зеленським

Віце-президент США Майк Пенс відмовився розсекречувати зміст розмови Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським.
За даними The Hill, таким чином він відповів голові Палати представників Адаму Шиффу, який відправив відповідний запит.
Заяву було зроблено після того, як помічник Пенса дав свідчення на слуханнях у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.
Пенс відмовився розсекречувати розмову Трампа із Зеленським
"Оскільки Адам Шифф продовжує діяти приховано, канцелярія віце-президента навіть не знає, що він хоче розсекретити. Це просто ще один доказ того, що цей безглуздий комітет проводить фіктивне розслідування", – відповів віце-президент США.
У листі Шифф запросив додаткову інформацію про свідчення співробітниці дипломатичної служби Дженніфер Вільямс, яка минулого місяця давала свідчення про розмову Трампа із Зеленським. За її словами, переговори були "незвичайними".
Жінка підтвердила тоді, що американський лідер просив провести антикорупційне розслідування стосовно його суперника на президентських виборах 2020 року Джо Байдена та його сина Хантера.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа.
При цьому Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.
Також Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Свідчення за зачиненими дверима першими дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі та експосол Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між президентом США Дональдом Трампом і главою України Володимиром Зеленським.
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