Іменем України Насіров законно є головою ДФС — адвокат

Роман Насіров законно обіймає свою посаду голови Державної фіскальної служби, оскільки обов’язкове виконання судових рішень є основою правової держави і верховенства права.

Про це на своїй Facebook сторінці написав відомий український адвокат Олександр Дульський. За його словами, невиконання судового рішення є неповагою до демократії, державним свавіллям і підривом до судової гілки влади.

“Вами (чиновниками-урядовцями. – Ред.) вчинено брутальне порушення принципу обов’язковості виконання судового рішення (щодо поновлення Насірова на посаді. – Ред.), що є основоположним принципом верховенства права”, — пише адвокат.

Роман Насіров

У свою чергу, ще один впливовий юрист Володимир Мезенцев на своїй сторінці у Facebook зазначив, що Насірова зняли, сфабрикувавши справу, оскільки після свого призначення він почав міняти "ключових людей" в системі податкових і митниць. "Загалом, зламав стару систему “кураторів”, яка сформувалася ще за Ігоря Калетника. Питання, кому він перейшов дорогу?" — написав він.

Також Мезенцев звертає увагу на те, що справа проти Насірова була насправді спробою "показати цирк для того, щоб відвести народний гнів від справжніх корупціонерів".

Як відомо, 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд м.Києва поновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України. Таким чином, суд визнав, що відсторонення Насірова від посади у березні 2017 року і звільнення у січні 2018 року були незаконними. Рішення суду вступило в силу негайно від моменту його оголошення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Насіров приступив до виконання повноважень на посаді голови ДФС 27 грудня 2018 року. Це підтверджується спеціальним наказом відомства.