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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Хто проходить до Ради: Національний екзит-пол оприлюднив перші результати

91.4т Читати матеріал російською

Оновлене! Станом на 20:00 показники партій-лідерів змінилися так:

  • "Слуга народу" – 44,2%;

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%;

  • "Європейська солідарність" – 8,8%;

  • ВО "Батьківщина" – 7,4%;

  • "Голос" – 6,5%.

Хто проходить до Ради: Національний екзит-пол оприлюднив підсумки

Хто проходить до Ради: Національний екзит-пол оприлюднив підсумки

Інфографіка станом на 20:00.

До нового складу Верховної Ради України за підсумком позачергових виборів пройдуть "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Про це свідчать підсумки Національного екзит-полу станом на 18:00. Їх оголосили о 20:00 під час пресконференції в Укрінформі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Показники політичних сил, які складуть основу парламенту, виглядають так:

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Ринг, хамон і селфі з зіркою: стало відомо, чим дивують партії на виборах. Фоторепортаж

  • "Слуга народу" – 43,9%;

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%;

  • "Європейська солідарність" – 8,9%;

  • ВО "Батьківщина" – 7,6%;

  • "Голос" – 6,3%.

Підсумки Національного екзит-полу станом на 18:00

Підсумки Національного екзит-полу станом на 18:00

Скріншот відео

Що стосується інших партій, то вони не подолали 5% бар'єр. Їх рейтинги розподілилися таким чином: "Сила і честь" – 4,4%, "Опозиційний блок" – 3,3%, Партія Шарія – 3,1%, Радикальна партія – 2,8%, "Українська стратегія Гройсмана" – 2,2%, ВО "Свобода" – 2,1%, "Громадянська позиція" – 0,9%, "Самопоміч" – 0,6%.

Підсумки Національного екзит-полу станом на 18:00

Підсумки Національного екзит-полу станом на 18:00

Скріншот відео

Вибори в Раду

Вибори в Раду

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність" Партія Вакарчука "Голос" ВО Батьківщина Партія "Слуга народу" Верховна Рада України
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Левченко Андрій
Левченко Андрій
улыбнул результат силы и бесчестия. А чо - их гордон же рекламировал. Авторитет, блин.
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Левченко Андрій
Левченко Андрій
улыбнул результат силы и бесчестия. А фигли - их гордон рекламировал.
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Мразь Русская
Мразь Русская
Сегодня ватоголовых много!
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