Хто проходить до Ради: Національний екзит-пол оприлюднив перші результати

Оновлене! Станом на 20:00 показники партій-лідерів змінилися так:

"Слуга народу" – 44,2%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%;

"Європейська солідарність" – 8,8%;

ВО "Батьк івщина" – 7,4%;

"Голос" – 6,5%.

Інфографіка станом на 20:00.

До нового складу Верховної Ради України за підсумком позачергових виборів пройдуть "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Про це свідчать підсумки Національного екзит-полу станом на 18:00. Їх оголосили о 20:00 під час пресконференції в Укрінформі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Показники політичних сил, які складуть основу парламенту, виглядають так:

"Слуга народу" – 43,9%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%;

"Європейська солідарність" – 8,9%;

ВО "Батьк івщина" – 7,6%;

"Голос" – 6,3%.

Підсумки Національного екзит-полу станом на 18:00 Скріншот відео

Що стосується інших партій, то вони не подолали 5% бар'єр. Їх рейтинги розподілилися таким чином: "Сила і честь" – 4,4%, "Опозиційний блок" – 3,3%, Партія Шарія – 3,1%, Радикальна партія – 2,8%, "Українська стратегія Гройсмана" – 2,2%, ВО "Свобода" – 2,1%, "Громадянська позиція" – 0,9%, "Самопоміч" – 0,6%.

Підсумки Національного екзит-полу станом на 18:00 Скріншот відео

Вибори в Раду

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 липня 2019 року в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.

На закордонних виборчих дільницях також відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. Першою, о першій годині ночі, була відкрита виборча дільниця в Австралії.

Все про скандали і порушення на виборах до ВР 21 липня читайте тут.

За даними ЦВК, явка на позачергових виборах до Верховної Ради в Україні станом на 17:50 21 липня склала 36,06%.

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