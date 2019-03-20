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Хто проходить у Верховну Раду: українці назвали партії

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Партія "Слуга народу" очолює рейтинг політичних сил, за які готові проголосувати українці на парламентських виборах.

Про це свідчать результати опитування, проведеного центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з результатами дослідження, на парламентських виборах за партію "Слуга народу" готові проголосувати 18,6% опитаних, партію ВО "Батьківщина" підтримують 12,8%, "БПП" Солідарність "8,9%," Опозиційну платформу – "За життя "8,9%," Громадянську позицію "- 7,8%.

Засідання Верховної Ради

Засідання Верховної Ради

24 канал

При цьому Радикальна партія Олега Ляшка, за яку готові проголосувати 4,5% респондентів, і "Опозиційний блок" (3% голосів) не долають 5-відсотковий прохідний бар'єр в Раду.

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Серед тих, хто визначився з вибором і має намір голосувати, партія "Слуга народу" отримала 26,4% підтримки. ВО "Батьківщина" - 18,2%, "БПП" Солідарність " – 12,7%,"Опозиційна платформа – "За життя" – 12,7%, "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка підтримали – 11%, Радикальну партію – 6,4%, партію "Опозиційний блок" - 4,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шоумен Володимир Зеленський залишається лідером президентського рейтингу за півтора тижні до виборів. Друге місце займає лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, а третє - діючий глава держави Петро Порошенко.

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Україна
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