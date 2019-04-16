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"Хочу чути це на дебатах": Ляшко звернувся до Порошенка і Зеленського. Відео

6.3тЧитати матеріал російською

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко звернувся до кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського перед їхніми майбутніми дебатами через підвищення для населення тарифів на газ.

Відповідний ролик з'явився на сторінці політика в Facebook. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Нафтогаз" оголосив, що з 1 травня ціна на газ за тисячу кубів складе 10 тис. грн. У мене питання до Порошенка і Зеленського. Що ви, шановні кандидати, зробите для того, щоб українці мали можливість заплатити таку ціну за газ? Які ваші кроки, щоб врятувати від колапсу ЖКГ?" – заявив він.

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Олег Ляшко

Олег Ляшко

Скріншот з відео

За словами Ляшка, кожна третя сім'я в Україні не може оплатити комуналку через непідйомні ціни. Вибори політик назвав "віртуальними" і зазначив, що "аналізи з баночками людям не потрібні".

"Мільйони людей чекають відповіді, як їм заплатити за цю кляту комуналку? Як прожити? Як прогодувати сім'ю? Я хочу і впевнений, що й українці хочуть почути ці відповіді на майбутніх дебатах. Сподіваюся, ми це побачимо", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко заявив, що не підтримає жодного з кандидатів – Петра Порошенка чи Володимира Зеленського – в другому турі виборів президента.

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Особи
Олег ЛяшкоПетро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ! (ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать)!
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
?!? Странно!!! А раз это не в компетенции рады и кабинета министров?!? При чем здесь президент?!? Каждый пидор парится на выборах! А что ты Ляшко сделал для страны????
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