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14 вересня • оновлено в 19:50
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"Хоч і маленький на зріст": Пристайко висловився про загрози зустрічі Зеленського з Путіним

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Лідери Франції та Німеччини на саміті "нормандського формату" не зможуть натиснути на президента Володимира Зеленського та підштовхнути Україну до поступок.

Таку заяву на прес-брифінгу в рамках конференції YES (Ялтинська європейська стратегія) 14 вересня зробив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Так міністр прокоментував висловлювання представника України в Тристоронньої контактній групі Леоніда Кучми про те, що Зеленський "буде один проти трьох осіб".

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"Я хочу сказати, що президент Зеленський, може, і невисокого зросту, але він дуже сильна фізично людина, він постійно тренується. Буде не так просто "викручувати йому руки", – сказав він.

Нормандський формат

Нормандський формат

Колаж

"Якби не наші західні партнери, не санкції, не тверда позиція на багатьох міжнародних аренах, ми б не змогли свого часу зупинити просування російських військ, і ви розумієте, до чого це б призвело", – додав політик.

Пристайко прокоментував і переговори щодо ситуації на Донбасі, звернувши увагу на те, що вони ведуться вже 6-й рік.

"Якщо бути реалістами, то ми розраховуємо, що на цей раз той прогрес, який був досягнутий, ті пропозиції, які були зроблені президентом Зеленським, а це в першу чергу пропозиції нашим людям, які опинилися по той бік лінії зіткнення, цей прогрес буде укріплений і ми зможемо рухатися далі", – сказав він.

Глава МЗС зазначив, що українській стороні вдалося здыйснити розведення військ у Станиці Луганській, де тепер ведуться роботи з відновлення моста.

"Президент Зеленський закликає до розводу військ уздовж всієї лінії, всі 400 км. Ми готові відкривати більше можливостей для наших людей", – сказав Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Переговори Зеленського та Путіна Російсько-український конфлікт Форум YES
Особи
Володимир Зеленський Вадим Пристайко Леонід Кучма
Місце
Україна
Теги
нормандський формат видео політика Міністерство закордонних справ України
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
так его руками руководит папа Карло
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Пигин Макс
Пигин Макс
Достойная замена Климкину...
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Карпов Стас
Карпов Стас
"Продвижение российских войск..." - это выражение, касаемо Украины, уже вызывает улыбку. Вот в Сирии было видно действия российской армии, а на Донбассе что-то совсем незаметно
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