"Хоч і маленький на зріст": Пристайко висловився про загрози зустрічі Зеленського з Путіним

Лідери Франції та Німеччини на саміті "нормандського формату" не зможуть натиснути на президента Володимира Зеленського та підштовхнути Україну до поступок.
Таку заяву на прес-брифінгу в рамках конференції YES (Ялтинська європейська стратегія) 14 вересня зробив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Так міністр прокоментував висловлювання представника України в Тристоронньої контактній групі Леоніда Кучми про те, що Зеленський "буде один проти трьох осіб".
"Я хочу сказати, що президент Зеленський, може, і невисокого зросту, але він дуже сильна фізично людина, він постійно тренується. Буде не так просто "викручувати йому руки", – сказав він.
Нормандський формат
Колаж
"Якби не наші західні партнери, не санкції, не тверда позиція на багатьох міжнародних аренах, ми б не змогли свого часу зупинити просування російських військ, і ви розумієте, до чого це б призвело", – додав політик.
Пристайко прокоментував і переговори щодо ситуації на Донбасі, звернувши увагу на те, що вони ведуться вже 6-й рік.
"Якщо бути реалістами, то ми розраховуємо, що на цей раз той прогрес, який був досягнутий, ті пропозиції, які були зроблені президентом Зеленським, а це в першу чергу пропозиції нашим людям, які опинилися по той бік лінії зіткнення, цей прогрес буде укріплений і ми зможемо рухатися далі", – сказав він.
Глава МЗС зазначив, що українській стороні вдалося здыйснити розведення військ у Станиці Луганській, де тепер ведуться роботи з відновлення моста.
"Президент Зеленський закликає до розводу військ уздовж всієї лінії, всі 400 км. Ми готові відкривати більше можливостей для наших людей", – сказав Пристайко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція планують провести саміт у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в Парижі.
"Нормандський формат" можуть розширити вже до грудня поточного року. До нього планується залучити США та Британію.
Український міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що президент Володимир Зеленський готовий взяти участь у зустрічі лідерів країн "нормандського формату" у вересні.
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