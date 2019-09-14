"Хоч і маленький на зріст": Пристайко висловився про загрози зустрічі Зеленського з Путіним

Лідери Франції та Німеччини на саміті "нормандського формату" не зможуть натиснути на президента Володимира Зеленського та підштовхнути Україну до поступок.

Таку заяву на прес-брифінгу в рамках конференції YES (Ялтинська європейська стратегія) 14 вересня зробив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Так міністр прокоментував висловлювання представника України в Тристоронньої контактній групі Леоніда Кучми про те, що Зеленський "буде один проти трьох осіб".

"Я хочу сказати, що президент Зеленський, може, і невисокого зросту, але він дуже сильна фізично людина, він постійно тренується. Буде не так просто "викручувати йому руки", – сказав він.

Нормандський формат Колаж

"Якби не наші західні партнери, не санкції, не тверда позиція на багатьох міжнародних аренах, ми б не змогли свого часу зупинити просування російських військ, і ви розумієте, до чого це б призвело", – додав політик.

Пристайко прокоментував і переговори щодо ситуації на Донбасі, звернувши увагу на те, що вони ведуться вже 6-й рік.

"Якщо бути реалістами, то ми розраховуємо, що на цей раз той прогрес, який був досягнутий, ті пропозиції, які були зроблені президентом Зеленським, а це в першу чергу пропозиції нашим людям, які опинилися по той бік лінії зіткнення, цей прогрес буде укріплений і ми зможемо рухатися далі", – сказав він.

Глава МЗС зазначив, що українській стороні вдалося здыйснити розведення військ у Станиці Луганській, де тепер ведуться роботи з відновлення моста.

"Президент Зеленський закликає до розводу військ уздовж всієї лінії, всі 400 км. Ми готові відкривати більше можливостей для наших людей", – сказав Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція планують провести саміт у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в Парижі.

"Нормандський формат" можуть розширити вже до грудня поточного року. До нього планується залучити США та Британію.

Український міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що президент Володимир Зеленський готовий взяти участь у зустрічі лідерів країн "нормандського формату" у вересні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!