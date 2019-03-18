"Хижаки будуть завжди": Гриценко розповів, як Україні стати сильною

Для того, щоб домогтися повернення окупованих територій Донбасу та анексованого Криму, Україні потрібно стати більш сильною.

Таку заяву, виступаючи в прямому ефірі програми "Свобода слова", зробив лідер "Громадянської позиції", кандидат у президенти Анатолій Гриценко.

"Хижаки є і будуть завжди. І це не тільки Росія. І хижаки поїдають слабких, слабким диктують. І ми бачимо, як останнім часом піднімають голос навіть ті сусіди, які ніколи раніше такого собі не дозволяли. Дуже часто, часто несправедливо, і Румунія, і Польща, й Угорщина", — сказав політик.

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"Ми повинні стати сильними, тільки тоді ми зможемо говорити про реальне повернення, причому за 5 років це реально, окупованих територій, а як наступний етап — Криму", — додав він.

Гриценко наголосив, що для зміцнення держави потрібна також потужна економіка, внутрішня єдність, а не тільки армія. "Найбільше — це питання довіри до влади і віри в себе", — зазначив кандидат у президенти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко розповів про свій внесок в оборону України від російської агресії.

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