Гучна перемога України над Росією в трибуналі ООН: з'явилася перша реакція США

Російська Федерація повинна виконати вимогу Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо полонених українських моряків.
Вони мають повернутися додому, заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер в своєму Twitter.
"Росії пора звільнити членів екіпажу і судна, які були незаконно захоплені!" – наголосив Волкер.
Курт Волкер
BBC
It’s past time for Russia to release the 🇺🇦 crewmen and vessels it illegally seized:— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 25 мая 2019 г.
UN Court: Russia Must Free 3 Detained Ukraine Ships, Sailors - The New York Times https://t.co/6sBPG08TqT
Нагадаємо, Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення щодо трьох пунктів:
– Негайно звільнити і повернути українські кораблі (19 голосів "за", 2 "проти").
– Звільнити і повернути українських моряків (19 "за", 1 "проти").
– Росія і Україна повинні подати до суду звіт про виконання тимчасових заходів до 25 липня (19 "за", 1 "проти").
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
Всі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими.
17 квітня 2019 року суд продовжив арешт українцям до 24-26 липня.
10 травня в Міжнародному трибуналі з морського права пройшли слухання про незаконне затримання Росією 24 українських моряків.
Раніше в МЗС України спрогнозували, що Росія виконає рішення Міжнародного морського трибуналу щодо захоплених у полон українських моряків, однак зробить це у властивій Кремлю манері.
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