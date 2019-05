Гучна перемога України над Росією в трибуналі ООН: з'явилася перша реакція США

Російська Федерація повинна виконати вимогу Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо полонених українських моряків.

Вони мають повернутися додому, заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер в своєму Twitter.

"Росії пора звільнити членів екіпажу і судна, які були незаконно захоплені!" – наголосив Волкер.

It’s past time for Russia to release the 🇺🇦 crewmen and vessels it illegally seized:



UN Court: Russia Must Free 3 Detained Ukraine Ships, Sailors - The New York Times https://t.co/6sBPG08TqT