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Гучна перемога України над Росією в трибуналі ООН: з'явилася перша реакція США

10.4тЧитати матеріал російською

Російська Федерація повинна виконати вимогу Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо полонених українських моряків.

Вони мають повернутися додому, заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер в своєму Twitter.

"Росії пора звільнити членів екіпажу і судна, які були незаконно захоплені!" – наголосив Волкер.

Курт Волкер

Курт Волкер

BBC

Новини
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Нагадаємо, Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення щодо трьох пунктів:

– Негайно звільнити і повернути українські кораблі (19 голосів "за", 2 "проти").

– Звільнити і повернути українських моряків (19 "за", 1 "проти").

– Росія і Україна повинні подати до суду звіт про виконання тимчасових заходів до 25 липня (19 "за", 1 "проти").

Гучна перемога України над Росією в трибуналі ООН: з'явилася перша реакція США

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Теми
Російсько-український конфліктЗагострення в Азовському морі
Особа
Курт Волкер
Місце
США
Теги
полонені морякиКерченська протокаООНМіжнародний суд ООН
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Федоров Федор
Федоров Федор
Дайте Волкеру селёдки.Представитель страны,которая демонстративно ложит болт на решения подобных организаций,призывает Россию выполнять их решения)Ну фарс и лицемерие в кубе.
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
Всё те же тявкают. Скучно.
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
я про пиндосов. Жаль старая рептилия Мей свалила.
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Вернутся . Отсидят свой срок и на волю с чистой совестью. А рмия- школа жизни , а тюрьма - институт . Пусть умнеют
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