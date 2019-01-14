Гриценко сказав, коли розповість подробиці допиту в СБУ

Кандидат у президенти, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко повідомив, коли піде на допит у Службу безпеки України.

Політик зазначив, що всі подробиці візиту в СБУ розповість після допиту 15 січня, написав він у Facebook.

"Завтра об 11:00 викликають на допит у СБУ, на Володимирську, 33. Усі подробиці — після допиту", — зазначив він.

Раніше політик повідомляв, що отримав повістку з викликом на допит у СБУ. Також він додав, що з цим частково пов'язане його тимчасове зникнення із інформаційного простору країни.

Анатолій Гриценко gp.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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