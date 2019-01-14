Гриценко сказав, коли розповість подробиці допиту в СБУ

Кандидат у президенти, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко повідомив, коли піде на допит у Службу безпеки України.
Політик зазначив, що всі подробиці візиту в СБУ розповість після допиту 15 січня, написав він у Facebook.
"Завтра об 11:00 викликають на допит у СБУ, на Володимирську, 33. Усі подробиці — після допиту", — зазначив він.
Раніше політик повідомляв, що отримав повістку з викликом на допит у СБУ. Також він додав, що з цим частково пов'язане його тимчасове зникнення із інформаційного простору країни.
Анатолій Гриценко
gp.org.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко братиме участь у виборах президента України 31 березня 2019 року.
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