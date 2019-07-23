"Господарі життя" програли "слугам": Портников назвав показовий нюанс парламентських виборів

Підсумки позачергових виборів до Верховної Ради України показали "тотальний провал існуючої еліти".

Таку думку в блозі на belsat.eu висловив український публіцист Віталій Портников. Як зазначив він, після перемоги у виборчих перегонах партії "Слуга народу" "з'являється спокуса порівняти український парламент із російським", оскільки вперше в історії країни одна партія може формувати уряд.

Однак, підкреслив Портников, таке порівняння не буде коректним. "Все ж це далеко не російський парламент хоча б тому, що з ними [РФ] давно все ясно. І політика Путіна теж є давно всім відома", – написав публіцист.

Ілюстрація. Вибори в Раду Колаж

Він пояснив, що після виборів в Україні лише деякі представники "еліти" залишилися в новій Раді.

"На мажоритарних округах "господарі життя", великі бізнесмени і директори підприємств програвали "слугам" з обойми Зеленського. Але ми поки не знаємо, на кого власне проміняли українці свою стару еліту", – написав він.

Тому, новий український уряд навпаки залишає багато питань, наприклад, про те, як люди з різними переконаннями домовлятимуться про спільні рішення, вважає журналіст.

"Чи зможе Володимир Зеленський силою власного авторитету переконувати своїх депутатів голосувати за рішення, які можуть бути несумісні з їх переконаннями і поглядами на життя? Яким буде новий уряд країни і чи дійсно його очолить технократ, як це обіцяв Зеленський? І чи стане цей технократ соратником чи конкурентом президента?" – запитує Портников.

"Усі згодні з тим, що Україна на порозі невідомого, що ми стаємо свідками і учасниками одного з найцікавіших експериментів у новітній політичній історії сходу Європи тапострадянського простору. І саме тому Україна – не Росія", – підсумував він.

Відзначимо, раніше Портников заявляв, що президент України Володимир Зеленський може опинитися в пастці через монобільшість своєї політсили "Слуга народу" у Верховній Раді.

Віталій Портников Телеканал 24

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 липня в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради.

Згідно з даними Національного екзит-полу, найбільшу кількість нардепів до парламенту призведе партія Володимира Зеленського "Слуга народу".

Офіційні результати ЦВК підтвердили це. За даними обробки 98,05% протоколів, найбільше голосів отримала партія "Слуга народу" – 43,14%.

У мережі показали попередній список партій, які 5 років отримуватимуть державне фінансування, оскільки набрали більше 2% підтримки.

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