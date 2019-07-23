Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Господарі життя" програли "слугам": Портников назвав показовий нюанс парламентських виборів

4.8т Читати матеріал російською

Підсумки позачергових виборів до Верховної Ради України показали "тотальний провал існуючої еліти".

Таку думку в блозі на belsat.eu висловив український публіцист Віталій Портников. Як зазначив він, після перемоги у виборчих перегонах партії "Слуга народу" "з'являється спокуса порівняти український парламент із російським", оскільки вперше в історії країни одна партія може формувати уряд.

Однак, підкреслив Портников, таке порівняння не буде коректним. "Все ж це далеко не російський парламент хоча б тому, що з ними [РФ] давно все ясно. І політика Путіна теж є давно всім відома", – написав публіцист.

Новини
"Кожен п'ятий – за Путіна": Портников розкрив успішну аферу Кремля на виборах у Раду

Ілюстрація. Вибори в Раду

Ілюстрація. Вибори в Раду

Колаж

Він пояснив, що після виборів в Україні лише деякі представники "еліти" залишилися в новій Раді.

"На мажоритарних округах "господарі життя", великі бізнесмени і директори підприємств програвали "слугам" з обойми Зеленського. Але ми поки не знаємо, на кого власне проміняли українці свою стару еліту", – написав він.

Тому, новий український уряд навпаки залишає багато питань, наприклад, про те, як люди з різними переконаннями домовлятимуться про спільні рішення, вважає журналіст.

Новини
Економіка України після виборів: експерт розповів, чого очікувати вже найближчим часом

"Чи зможе Володимир Зеленський силою власного авторитету переконувати своїх депутатів голосувати за рішення, які можуть бути несумісні з їх переконаннями і поглядами на життя? Яким буде новий уряд країни і чи дійсно його очолить технократ, як це обіцяв Зеленський? І чи стане цей технократ соратником чи конкурентом президента?" – запитує Портников.

"Усі згодні з тим, що Україна на порозі невідомого, що ми стаємо свідками і учасниками одного з найцікавіших експериментів у новітній політичній історії сходу Європи тапострадянського простору. І саме тому Україна – не Росія", – підсумував він.

Відзначимо, раніше Портников заявляв, що президент України Володимир Зеленський може опинитися в пастці через монобільшість своєї політсили "Слуга народу" у Верховній Раді.

Віталій Портников

Віталій Портников

Телеканал 24

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
Теги
політика Росія Верховна Рада України Партія "Слуга народу"
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
0
2
Смішно
15
Цікаво
9
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Garcia Kandra
Garcia Kandra
Google платить $ 130 до $ 180 за годину для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи три місяці тому і заробив $ 8735 в перший тиждень цієї угоди. Ця робота дійсно неймовірна і дає мені вaелику частку доходу щодня. Я впевнений, що ви отримаєте найкращий результат. Докладніше тут ......... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ www.CashClub5.COM
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Serov Oleg
Serov Oleg
обоз,хоть ретушируйте это епло...реально жутко
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Serov Oleg, дегенерат, ты уже достал всех своими тупейшими в.ысерами. Ты бы заткнулся!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Что-то Портников оживился! Плодотворен как Дюма! Ищет нового мужа?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel