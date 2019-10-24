Горбатюк зробив гучну заяву про розслідування справ Майдану

Звільнений з управління спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що розслідування справ Майдану зупинено.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини. Він зазначив, що генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив його з посади начальника управління у зв'язку з "реорганізацією відомства".

За словами Горбатюка, за роки його роботи управління спецрозслідування демонструвало вкрай високі показники. Так, було повідомлено про підозру у справах Майдану 448 особам, до суду передано 298 обвинувальних актів, винесено 57 вироків.

Сергій Горбатюк

"На жаль, на сьогоднішній день робота фактично припинена", - заявив Горбатюк.

Він також зазначив, що не пройшли "переатестацію" 6 слідчих його управління, які успішно розслідували справи про вбивство активістів Євромайдану.

На переконання Горбатюка, Рябошапка та його заступник Віктор Чумак не виконали доручення Президента Володимира Зеленського про допомогу в розслідуванні "майданівських справ".

Зокрема в новостворений департамент нагляду за "справами Майдану" не призначено співробітників, які вели розслідування цих кримінальних проваджень останні 5 років.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сергій Горбатюк заявив, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка визнав справу про організоване злочинне угруповання експрезидента Віктора Януковича вигадкою його попередника Юрія Луценка.

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