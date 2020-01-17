"Це ненормально!" Гончарук заявив про кілька версій його прослуховування

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який написав заяву про відставку, заявив, що має багато версій щодо його прослуховування, яке злили у мережу.
Відповідні кадри, надані журналістом Андрієм Павловським, опублікував у своєму Telegram-каналі колишній народний депутат Ігор Мосійчук. Гончарук висловив свою позицію в кулуарах Верховної Ради у п'ятницю, 17 січня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Очевидно, що сам факт прослуховування – це не нормально, але я поки що утримаюся від коментарів. У нас є багато версій, багато ідей на цю тему, але зараз ми говоримо про роботу. Ми продовжуємо працювати", – уникнув відповіді прем'єр.
Гончарук заявив про кілька версій його прослуховування
24 канал
Гончарук запевнив, що уряд продовжує працювати у штатному режимі і, поки не буде рішення президента і парламенту, нічого не зміниться. "У тому чи іншому вигляді ми будемо працювати далі", – резюмував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.
У розмові Гончарук критично відгукувався про президента, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.
Пізніше в інтернеті опинилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у президента відчуття неконтрольованості ситуації.
Згодом був оприлюднений третій запис із розмовою Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та двох заступників глави Національного банку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба.
У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 грн/$ та економічну стратегію розвитку України, де пролунала пропозиція: "А давайте будемо щось виробляти!".
Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі у форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.
У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про швидку відставку Гончарука. Зазначається, що прем'єр вже міг написати заяву, яку підпишуть "із хвилини на хвилину".
Однак незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну.
Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.
В підсумку Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському із правом внести до парламенту. Однак згідно із законом рішення про відставку Кабміну ухвалює винятково Верховна Рада.
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