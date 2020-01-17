"Це ненормально!" Гончарук заявив про кілька версій його прослуховування

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який написав заяву про відставку, заявив, що має багато версій щодо його прослуховування, яке злили у мережу.

Відповідні кадри, надані журналістом Андрієм Павловським, опублікував у своєму Telegram-каналі колишній народний депутат Ігор Мосійчук. Гончарук висловив свою позицію в кулуарах Верховної Ради у п'ятницю, 17 січня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Очевидно, що сам факт прослуховування – це не нормально, але я поки що утримаюся від коментарів. У нас є багато версій, багато ідей на цю тему, але зараз ми говоримо про роботу. Ми продовжуємо працювати", – уникнув відповіді прем'єр.

Гончарук заявив про кілька версій його прослуховування 24 канал

Гончарук запевнив, що уряд продовжує працювати у штатному режимі і, поки не буде рішення президента і парламенту, нічого не зміниться. "У тому чи іншому вигляді ми будемо працювати далі", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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