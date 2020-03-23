Гончарук відповів на звинувачення через COVID-19

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відповів на звинувачення в халатності при здійсненні заходів, спрямованих на протидію COVID-19.

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Відповідний пост він опублікував у Facebook 23 березня. Гончарук підкреслив, що його уряд вчасно розпочав активну комунікацію з фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров'я і стежив за ситуацією щодо поширення коронавірусу.

Олексій Гончарук

"Ми створили відповідний штаб, встановили стан підвищеної готовності й розробили алгоритми дій", – написав він.

facebook.com/Oleksiy.Honcharuk

31 січня, у день отримання листа від РНБО, Гончарук скликав нараду та відреагував терміновим дорученням МОЗ.

"3-го лютого на засіданні уряду ми схвалили Національний план протиепідеміологічних заходів, спрямований на запобігання поширення 2019-nCoV. В якому, серед іншого, було і доручення вивчити можливість введення тимчасової заборони експорту у разі виявленні загрози дефіциту таких товарів в Україні", – зазначив експрем'єр.

facebook.com/Oleksiy.Honcharuk

Він підкреслив, що заборону на експорт медичних масок, захисних костюмів та інших засобів уряд вирішив ввести в разі сценарію без заражень в Україні. Така ситуація і спостерігалася на той момент.

"Це сталось 3-го березня, а вже наступного дня змінили уряд. Заборону нові урядовці ввели за тиждень, як ми й розглядали в одному зі сценаріїв", – написав Гончарук.

facebook.com/Oleksiy.Honcharuk

facebook.com/Oleksiy.Honcharuk

"Зараз точно не найкращий час шукати "крайніх". Краще сконцентруватись на вирішенні серйозних викликів, які стоять перед Україною", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості Кабінету міністрів Олексія Гончарука. Справа стосується зволікання із забороною на експорт індивідуальних засобів захисту та іншого медичного обладнання.

Зазначимо, OBOZREVATEL першим опублікував листи до Гончарука від секретаря РНБО, які, можливо, проігнорував тодішній глава уряду.

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