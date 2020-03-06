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6 березня • оновлено в 15:17
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Гончаренко жорстко поставив на місце Шарія. Відео

9.1т
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Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко назвав проросійського блогера Анатолія Шарія "шавкою" і "порожнім місцем".

Депутат виклав на YouTube звернення, закликавши Шарія повернутися до України, якщо той вирішив зайнятися політикою.

"Не люблю відповідати всяким Шаріям, але тут треба поставити на місце одного клоуна в інтернеті ... Толя, Толька, Толю, зберися, витри соплі і будь нарешті мужиком, а то все, що ти вмієш, це сидіти за комп'ютером і кулачком загрожувати, і відео записувати", – написав політик у Телеграм-каналі.

Анатолій Шарій

Анатолій Шарій

Гончаренко зазначив, що "Шаріку" вистачило сміливості тільки записувати відео і відео та "гавкати", сидячи в Європі. Так парламентарій закликав Шарія-"клоуна" приїхати до Українуи, щоб поговорити з ним.

"Ти ніхто, ти сцикун, який звідкись віщає. Ось скажи, де ти? Ти ж в Україні створюєш партію. Ти хочеш займатися політикою? Так чого ж тебе нема в Україні? Де ти ховаєшся там за екраном? Солодко їж, м'яко спиш? Приїжджай сюди, борець. Борись тут. Боїшся, що за щось візьмуть? Те чого, схоже, у тебе немає. Так не треба боятися, якщо вирішив займатися політикою. Ти просто ніхто і вищаєшь в своєму віртуальному світі. Покажи, що тобі щось заважає танцювати. Приїжджай до України", – підсумував Гончаренко.

"Витри соплі і будь мужиком": нардеп жорстко поставив на місце Шарія

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, український ведучий Майкл Щур (Роман Вінтонів) назвав блогера Анатолія Шарія "цукеркою, яку педофіл простягає дитині".

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Олексій Гончаренко Анатолій Шарій
Місце
Україна
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Коментарі
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Wick John
Wick John
Безмозглая свинья опять что то хрюкнула
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Шариков он и есть Шариков.
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Lyashkin Dan
Lyashkin Dan
Проститутка Гончаренко ложится под любого,где только ему выгодно. Посмотрите его одесскую юность в YouTude.
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a alexeyon
a alexeyon
Lyashkin Dan, проститутка педофил шарий..))
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