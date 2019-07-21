"Головне – перемогти": названо найгірший тренд виборів в Раду-2019

Негативним трендом позачергових парламентських виборів в Україні, які пройшли 21 липня 2019 року, став непрямий підкуп виборців.

В ході виборчої кампанії було зафіксовано понад 200 подібних інцидентів в різних округах, повідомив в ефірі ObozTV аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.

За його словами, в цілому протягом виборчої кампанії ОПОРА зафіксувала понад 2000 порушень, 80% з яких стосувалися недотримання правил ведення передвиборної агітації.

"Тобто це порушення серйозні, але вони істотно не впливають на якість виборчого процесу з точки зору розподілу голосів", – зазначив аналітик.

Клюжев пояснив, що непрямий підкуп виборців в одномандатних округах – це коли немає злочинної змови "я тобі – гроші, ти мені – голос", проте кандидат "агітує" за себе шляхом роздачі різних товарів і послуг.

"У нас це було на виборах і в 2014-му, і в 2012-му році... На жаль, можна сперечатися тільки про кількість інцидентів. Але ця практика серед кандидатів-мажоритарників дуже поширена", – констатував він.

Активіст вважає, що з таким підкупом дуже важко боротися, оскільки він в першу чергу негативно позначається на політичному іміджі. А такий імідж важливий далеко не для всіх кандидатів.

"Для багатьох кандидатів звинувачення в незаконних технологіях нічого не означають. Для них головне – перемогти", – зауважив Клюжев.

Втім, він висловив сподівання, що технологія непрямого підкупу не вплине на результати голосування 21 липня.

"У тому сенсі, що у нас вибори теж змінюються. Виборець вже каже: ну навіть якщо я візьму цю гречку, ніхто ж не змушує мене голосувати", – пояснив він.

"Хоча це велика відповідальність і політиків, які самі не вдаються до таких дій, але кажуть: "Беріть у всіх, і не голосуйте. Голосуйте серцем". Насправді, це дуже споживацька філософія. Треба виховувати і себе, і виборців, що не потрібно цього брати", – наголосив Клюжев.

Всього під час виборчої кампанії ОПОРА зафіксувала понад 2000 порушень dsnews.ua

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Станом на 17:00 поліція зафіксувала 1614 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Уже складено 41 адмінпротокол і відкрито 33 кримінальних провадження. Все про головні порушеннях і скандали 21 липня – тут.

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