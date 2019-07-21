Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Головне – перемогти": названо найгірший тренд виборів в Раду-2019

2.6т Читати матеріал російською

Негативним трендом позачергових парламентських виборів в Україні, які пройшли 21 липня 2019 року, став непрямий підкуп виборців.

В ході виборчої кампанії було зафіксовано понад 200 подібних інцидентів в різних округах, повідомив в ефірі ObozTV аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.

За його словами, в цілому протягом виборчої кампанії ОПОРА зафіксувала понад 2000 порушень, 80% з яких стосувалися недотримання правил ведення передвиборної агітації.

"Тобто це порушення серйозні, але вони істотно не впливають на якість виборчого процесу з точки зору розподілу голосів", – зазначив аналітик.

Новини
"Не голосуйте за нього": на виборах в Києві розкрили аферу

Клюжев пояснив, що непрямий підкуп виборців в одномандатних округах – це коли немає злочинної змови "я тобі – гроші, ти мені – голос", проте кандидат "агітує" за себе шляхом роздачі різних товарів і послуг.

"У нас це було на виборах і в 2014-му, і в 2012-му році... На жаль, можна сперечатися тільки про кількість інцидентів. Але ця практика серед кандидатів-мажоритарників дуже поширена", – констатував він.

Активіст вважає, що з таким підкупом дуже важко боротися, оскільки він в першу чергу негативно позначається на політичному іміджі. А такий імідж важливий далеко не для всіх кандидатів.

"Для багатьох кандидатів звинувачення в незаконних технологіях нічого не означають. Для них головне – перемогти", – зауважив Клюжев.

Новини
Що буде з курсом долара після виборів: опублікований прогноз

Втім, він висловив сподівання, що технологія непрямого підкупу не вплине на результати голосування 21 липня.

"У тому сенсі, що у нас вибори теж змінюються. Виборець вже каже: ну навіть якщо я візьму цю гречку, ніхто ж не змушує мене голосувати", – пояснив він.

"Хоча це велика відповідальність і політиків, які самі не вдаються до таких дій, але кажуть: "Беріть у всіх, і не голосуйте. Голосуйте серцем". Насправді, це дуже споживацька філософія. Треба виховувати і себе, і виборців, що не потрібно цього брати", – наголосив Клюжев.

Всього під час виборчої кампанії ОПОРА зафіксувала понад 2000 порушень

Всього під час виборчої кампанії ОПОРА зафіксувала понад 2000 порушень

dsnews.ua

OBOZREVATEL пропонує онлайн-трансляцію виборів 21 липня 2019 року, головні новини та коментарі експертів, фото і відео, а також перші результати виборів до Верховної Ради України.

Станом на 17:00 поліція зафіксувала 1614 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Уже складено 41 адмінпротокол і відкрито 33 кримінальних провадження. Все про головні порушеннях і скандали 21 липня – тут.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Місце
Україна
Теги
порушення підкуп вибори в Україні голосування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel