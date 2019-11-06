"Головна перешкода!" Литва рознесла Росію за війну на Донбасі

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Росія своїми діями перешкоджає мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі.

За його словами, розведення сил у районі Золотого – "це чутливий момент", а перемир'я досі не дотримуються, передає "Радіо Свобода".

"Все це наче відсувається, і відразу ж критика з боку РФ, що неможливо домовлятися. До цього треба, з одного боку, звикнути, а з іншого – дуже твердо триматися. Найбільша перешкода процесу – те, що Росія себе представляє нейтральною стороною, хоча є активною учасницею конфлікту. Але офіційно вона такою не вважається", – сказав він.

Лінас Лінкявічюс Скриншот відео

Водночас Лінкявічюс додав, що РФ, незважаючи на обіцянки допомоги у врегулюванні ситуації, чинить навпаки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Литві попередили, що узгодження Києвом умов особливого статуту Донбасу стане другим кроком до капітуляції України.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся