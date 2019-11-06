Головна Новини
6 листопада • оновлено в 12:00
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Головна перешкода!" Литва рознесла Росію за війну на Донбасі

2.2т Читати матеріал російською

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Росія своїми діями перешкоджає мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі.

За його словами, розведення сил у районі Золотого – "це чутливий момент", а перемир'я досі не дотримуються, передає "Радіо Свобода".

"Все це наче відсувається, і відразу ж критика з боку РФ, що неможливо домовлятися. До цього треба, з одного боку, звикнути, а з іншого – дуже твердо триматися. Найбільша перешкода процесу – те, що Росія себе представляє нейтральною стороною, хоча є активною учасницею конфлікту. Але офіційно вона такою не вважається", – сказав він.

Лінас Лінкявічюс

Лінас Лінкявічюс

Скриншот відео

Новини
Пів години пекла: ЗСУ накрили шквальним вогнем на Донбасі

Водночас Лінкявічюс додав, що РФ, незважаючи на обіцянки допомоги у врегулюванні ситуації, чинить навпаки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Литві попередили, що узгодження Києвом умов особливого статуту Донбасу стане другим кроком до капітуляції України.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
5
28
Смішно
7
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Путенко Володимир
Путенко Володимир
Как-то уже поднадоедать начинают эти заголовки, честное слово. Сначала было забавно, но теперь уже перебор какой-то.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
фил филипыч, меня Корр. трахнул 3 года назад,все,профиль заблокирован.Никакое VPN не помогает.Так концы и не нашел.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
фил филипыч
фил филипыч
Путенко Володимир, есть такое дело. но некуда уходить. корр банит прям при регистрации. на цензор только в сапогах заходить чтоб в свином гамне не испачкаться)) остается эта помойка
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Жирный литовский боров ничего нового не сказал. У моих земляков придуркобалтов всегда и во всем виновата Россия. Не могут остановить бегство населения на запад, не могут построить нормальную экономику, не могут даже жилье себе построить новое, живут в советских домах - во всем виновата русская оккупация, которой уже 30 лет как нету.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Так Раша уже фклочья?Куда в уплен идти,на Окраинушку или в Литву?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Нуланд Печеньки, одно другое дополняет.Задал ты мне задачу,теперь голову ломаю.А ты сам куда рванешь,если что,меня прихвати.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
70rus Konstantinov, а чё больше любишь - польское сало или шпроты?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки

ads pixel