Глава Казахстану не визнав анексію Криму: з'явився відповідь України

Україна завжди розглядала Казахстан як свого партнера і друга, тому невизнання президентом Касим-Жомартом Токаєвим російської анексії Криму викликає серйозне занепокоєння.

Про це сказано в повідомленні пресслужби МЗС України, в якому зазначається, що казахстанській стороні будуть зроблені відповідні демарші.

"Принципи взаємної довіри, поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, рівноправності та невтручання у внутрішні справи одна одної, а також неухильне дотримання загальновизнаних норм міжнародного права лежать в основі міждержавних відносин між Україною і Республікою Казахстан. Ці підвалини зафіксовані у підписаному ще в 1994 року Договорі про дружбу і співробітництво, і з того часу наша держава неухильно їх дотримувалась", – сказано в повідомленні.

Слова президента Казахстану суперечать вищенаведеним принципам українсько-казахстанських відносин і міжнародно визнаній позиції, зафіксованої в резолюції Генасамблеї ООН щодо Криму від 27 березня 2014 року.

"Особливо прикро, що такі слова президента Казахстану пролунали напередодні міністерського засідання ОБСЄ - організації, членами якої є обидві країни, а одним з засадничих принципів її, згідно з Гельсінським заключним актом, є повага до суверенітету та територіальної цілісності держав", – додали в МЗС.

Путін і Токаєв chslovo.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Чехії Мілош Земан визнав незаконно анексуваний Крим нібито частиною Росії.

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