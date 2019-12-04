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4 грудня • оновлено в 19:18
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Глава Казахстану не визнав анексію Криму: з'явився відповідь України

2.8т
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Україна завжди розглядала Казахстан як свого партнера і друга, тому невизнання президентом Касим-Жомартом Токаєвим російської анексії Криму викликає серйозне занепокоєння.

Про це сказано в повідомленні пресслужби МЗС України, в якому зазначається, що казахстанській стороні будуть зроблені відповідні демарші.

"Принципи взаємної довіри, поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, рівноправності та невтручання у внутрішні справи одна одної, а також неухильне дотримання загальновизнаних норм міжнародного права лежать в основі міждержавних відносин між Україною і Республікою Казахстан. Ці підвалини зафіксовані у підписаному ще в 1994 року Договорі про дружбу і співробітництво, і з того часу наша держава неухильно їх дотримувалась", – сказано в повідомленні.

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Слова президента Казахстану суперечать вищенаведеним принципам українсько-казахстанських відносин і міжнародно визнаній позиції, зафіксованої в резолюції Генасамблеї ООН щодо Криму від 27 березня 2014 року.

"Особливо прикро, що такі слова президента Казахстану пролунали напередодні міністерського засідання ОБСЄ - організації, членами якої є обидві країни, а одним з засадничих принципів її, згідно з Гельсінським заключним актом, є повага до суверенітету та територіальної цілісності держав", – додали в МЗС.

Путін і Токаєв

Путін і Токаєв

chslovo.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Чехії Мілош Земан визнав незаконно анексуваний Крим нібито частиною Росії.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Касим-Жомарт Токаєв
Місце
Україна
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Північний казахстан це росія.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Касым-Жомарту Токаеву, уважение за объективную и справедливую оценку событий в Крыму в 2014 году, в результате которых Крым вернулся в состав России. И отдельно уважение ему, за смелое озвучивание своей позиции на весь мир...
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Мир Миру
Мир Миру
Ноти протесту від МЗС України, як мертвому припарка. Подати до міжнародного суду клопотання про матеріальне відшкодування за нанесення президентом Казахстану моральних збитків українцям. Вимушеним переселенцям гроші потрібні на освоєння нового місця проживання.
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Тупицын Александр, а дурне знову про своє...
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Мир Миру, клопочите, кугут, клопочите - это у Вас получается! :-))))
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