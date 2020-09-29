Глава "Голосу" Кіра Рудик захворіла на коронавірус
Про зараження політикині інфекцією стало відомо 29 вересня
Вона розповіла, що кілька днів поспіль мала високу температуру
Члени партії "Голос" також здали тести на коронавірус
Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Про це вона повідомила у вівторок, 28 вересня на своїй сторінці у Facebook. У політикині кілька днів трималася висока температура, інші симптоми були схожими на грип.
"Друзі, сьогодні отримала позитивний тест на COVID. Останні декілька днів була висока температура, напевно, найвища в моєму житті. Всі інші симптоми – схожі на грип. Смак та запах відчуваю, але, кажуть, це ненадовго. Сьогодні почуваю себе набагато краще, ніж учора", – написала Рудик.
Голова "Голосу", крім того, повідомила, що члени партії також здали тест на коронавірус.
"Звичайно, дуже прикро хворіти в розпал передвиборчої кампанії, але ми вже всі звикли працювати дистанційно, тому я налаштована бадьоро та оптимістично. Ще раз закликаю всіх дотримуватись карантинних норм та берегти себе", – додала Рудик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Екопартіі Берези", кандидат в мери Києва Борислав Береза заразився коронавірусом (COVID-19).