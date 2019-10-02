"Формула Штайнмаєра": офіційно опубліковано листа Кучми

У мережі був офіційно опублікований лист, який підписав член Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кучма на засіданні в Мінську 1 жовтня.

Так, документ розмістила на своїй сторінці у Facebook його прессекретарка Дарія Оліфер. "Лист, який Леонід Кучма підписав на адресу Мартіна Сайдіка", – прокоментувала вона.

Леонід Кучма "Дело"

Зазначимо, що документ підтверджує згоду України з текстом стосовно імплементації "формули Штайнмаєра" від 11 вересня.

Далі наводимо повний текст листа без змін:

"Шановний пане Сайдік! У додатку до Вашого електронного повідомлення від 13 вересня цього року серед учасників Тристоронньої контактної групи був поширений узгоджений дипломатичними радниками глав держав і урядів України, ФРН, Франції та Російської Федерації 11 вересня 2019 року текст щодо імплементації так званої формули Штайнмаєра в українське законодавство в наступній редакції:

"Цей закон набуває чинності о 20:00 за місцевим часом у день голосування на позачергових місцевих виборах у окремих районах Донецької й Луганської областей, які призначені й проведені відповідно до Конституції України і спеціальним законом України, що регулює проведення місцевих виборів у згаданих районах. Він буде діяти на тимчасовій основі до дня публікації підсумкової доповіді місією БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами, відповідно до встановленої практики БДІПЛ ОБСЄ, про відповідність у цілому позачергових місцевих виборів стандартам ОБСЄ та міжнародним стандартам для демократичних виборів, а також українському законодавству, в якому дається відповідь на питання, узгоджене в "Нормандському форматі", затверджене Тристоронньою контактною групою й направлене Україною в листі-запрошенні й Головуванням ОБСЄ Директору БДІПЛ.

Цей закон продовжує діяти на постійній основі в разі, якщо в підсумковому звіті БДІПЛ ОБСЄ буде зроблено висновок відповідно до встановленої практики БДІПЛ ОБСЄ, що позачергові місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей були проведені в цілому відповідно до стандартів ОБСЄ та українського законодавства, при відповіді на питання, узгоджене в "Нормандському форматі", затверджене Тристоронньою контактною групою й направлене Україною в листі-запрошенні й Головуванням ОБСЄ Директору БДІПЛ.

Українська сторона приймає текст цієї формули".

Лист, підписаний Кучмою Facebook Дарії Оліфер

Як відомо, увечері у вівторок, 1 жовтня, активісти влаштували мітинги в Києві під Офісом президента й на Майдані Незалежності проти підписання "формули Штайнмаєра". До столиці приєдналися й інші міста.

Як писав OBOZREVATEL:

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів у ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

18 вересня російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко же заявив, що погодився на неї ще 2 вересня.

В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження документа.

19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який Україна начебто відмовилася підписувати на мирних переговорах.

Також була озвучена позиція представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка повідомила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

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