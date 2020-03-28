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28 березня • оновлено в 20:21
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Філатов розніс чиновників за вимоги VIP-лікарні

7.5т
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Мер Дніпра Борис Філатов розкритикував чиновників за бажання лікуватися від коронавірусу в VIP-лікарнях.

У Facebook він написав, що керівник Індустріального райвиконкому Дніпра лежить з COVID-19 в Олександрівській лікарні в Києві.

"Це не сифіліс, отриманий від повії. Це просто вірус. Ним захворіли вже десятки тисяч відповідальних людей: від прем'єр-міністра Великобританії до начальника поліції Києва. Не соромно захворіти. Соромно втекти з міста і прикинутися ганчір'ям. Я тебе, виродка, прославлю на всю країну", – написав Філатов.

"А ще більш соромно намовити своїх покровителів з числа "зелених депутатів", щоб тебе покривали і готували VIP-лікарні. Народний депутат Владик Бородін, що не сц*, лежати будемо на сусідніх ліжках. Готуємося випити цю чашу до дна. Разом з усім народом", – написав мер Дніпра.

Борис Філатов

Борис Філатов

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що для політиків чи бізнесменів ніяких VIP-палат буде.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
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Чан Джеки
Чан Джеки
и еще раз для дэбилов.коды я буду голодный я вас собак порву.и ваши охраники лягут вместе с вами отдыхать.усе поняли богатии.ворота мы откроем и потом неговорите что вы незнали.усе вы мрази знаете и за усе ответите.
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Сологуб Сергій
Сологуб Сергій
Красава!!!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Вип палаты были всегда, только под разными названиями - палаты для ВОВ, палаты для карантина и т.д., так что ничего нового. А вип-больницы - пожалуйста Феофания, которая выведена из под действия медреформы. Поэтому непонятно чем возмущаются.
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Чан Джеки
Чан Джеки
Pavlov Pavel,
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