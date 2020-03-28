Мер Дніпра Борис Філатов розкритикував чиновників за бажання лікуватися від коронавірусу в VIP-лікарнях.

У Facebook він написав, що керівник Індустріального райвиконкому Дніпра лежить з COVID-19 в Олександрівській лікарні в Києві.

"Це не сифіліс, отриманий від повії. Це просто вірус. Ним захворіли вже десятки тисяч відповідальних людей: від прем'єр-міністра Великобританії до начальника поліції Києва. Не соромно захворіти. Соромно втекти з міста і прикинутися ганчір'ям. Я тебе, виродка, прославлю на всю країну", – написав Філатов.

"А ще більш соромно намовити своїх покровителів з числа "зелених депутатів", щоб тебе покривали і готували VIP-лікарні. Народний депутат Владик Бородін, що не сц*, лежати будемо на сусідніх ліжках. Готуємося випити цю чашу до дна. Разом з усім народом", – написав мер Дніпра.

Борис Філатов

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що для політиків чи бізнесменів ніяких VIP-палат буде.

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