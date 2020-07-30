Джокер зробив несподіване зізнання про "спілкування" Трофімова та Бондаренка
Джокер зізнався, що це він підлаштував листування Трофімова й Бондаренка .
Скандальний пранкер Джокер раптово зізнався, що це він погрожував меру Черкас Анатолію Бондаренку від імені першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова.
Факт фейкової переписки Джокер підтвердив на своєму Telegram-каналі й долучив до повідомлення відповідний скриншот.
"Друзі, пам'ятаєте скандал із мером Черкас, який опублікував переписку, де я йому погрожував від імені заступника голови Офісу Трофімова? Тоді Бондаренко опублікував цей скрин і отримав народну підтримку", – сказано в зізнанні пранкера.
Джокер зізнався, що погрожував Бондаренку від імені Трофімова Telegram-канал Джокер
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на початку травня президент України Володимир Зеленський пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку "юридичними наслідками" за рішення достроково пом'якшити карантин у місті.
Після цього Бондаренко опублікував переписку нібито із Сергієм Трофімовим, в якій останній йому погрожував.
У пресслужбі ОПУ спростували це й запевнили, що Трофімов не спілкувався з мером Черкас за допомогою смс-повідомлень.
Сам Трофімов також заявив, що не вів листування з мером Черкас Анатолієм Бондаренком і тим паче в такій манері.