Джокер зробив несподіване зізнання про "спілкування" Трофімова та Бондаренка

Джокер зізнався, що це він підлаштував листування Трофімова й Бондаренка .

Скандальний пранкер Джокер раптово зізнався, що це він погрожував меру Черкас Анатолію Бондаренку від імені першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова.

Факт фейкової переписки Джокер підтвердив на своєму Telegram-каналі й долучив до повідомлення відповідний скриншот.

"Друзі, пам'ятаєте скандал із мером Черкас, який опублікував переписку, де я йому погрожував від імені заступника голови Офісу Трофімова? Тоді Бондаренко опублікував цей скрин і отримав народну підтримку", – сказано в зізнанні пранкера.

Джокер зізнався, що погрожував Бондаренку від імені Трофімова Telegram-канал Джокер

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