Двоє українських військових загинули на Донбасі - штаб ООС

У штабі Операції об'єднаних сил повідомили, що проросійські бойовики упродовж останньої доби 43 рази обстрілювали українські позиції. Двоє українських військових загинули й ще двоє отримали поранення.Упродовж доби в суботу, 18 серпня, проросійські бойовики на Донбасі, за даними Києва, 43 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі чотири рази з озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Двоє українських військовослужбовців загинули і ще двоє отримали поранення. Про це вранці в неділю, 19 серпня, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що проросійські сепаратисти вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках - з озброєння БМП. Було зафіксоване також застосування мінометів, зазначили в прес-службі.

Зокрема, за даними Києва, були обстріляні позиції ЗСУ поблизу Кримського, Новотошківського, Кряківки, Золотого, Попасної, Новоолександрівки, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Новотроїцького, Верхньоторецького, Пісків, Чермалика, Водяного, Гнутового, Лебединського, Павлополя та Широкиного. За даними української розвідки, було вбито двох бойовиків, ще шістьох - поранено.

Нагадаємо, що з 1 липня у зоні бойових дій на Донбасі було оголошено перемир'я у зв'язку із періодом збору врожаю. Відповідні домовленості були досягнуті 27 червня під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі. Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Гуґ (Alexander Hug) повідомляв, що у липні 2018 року зафіксовано помітно менше порушень режиму тиші порівняно з попереднім роком.