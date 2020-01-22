Друзі vs пропагандисти: журналіст показав знакові фото домів України і Росії з Давосу

У мережі з'явилися фото домів української і російської делегацій на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).

Їх опублікував журналіст Петро Шуклінов на своєму Telegram-каналі "Котимося!". За його словами, ставлення світової спільноти до України і до країни-агресорки простежується вже в самій атмосфері, яка панує на майданчиках.

"Український дім" у Давосі. І він забитий – не проштовхнутися. І українців в ньому знайти вкрай складно – це все гості та друзі України. Тепер для контрасту заглянемо в "російський дім". Нікого всередині, крім російських пропагандистів", – написав Шуклінов.

"Український дім" у Давосі Telegram-канал "Котимося!"

Гості "українського дому" в Давосі Telegram-канал "Котимося!"

Він додав, що може охарактеризувати "російський дім" у Давосі винятково як "скупчення гидоти й товаришів майорів".

"А ще це море горілки і чорної ікри. Все це через край хлине на відвідувачів, ніби ти в куточку найбагатшої країни планети, а не відсталої економіки третього світу, де половина населення без газу, половина без води і майже 20 млн за межею бідності", – написав Шуклінов.

Журналіст також підкреслив, що якщо інші країни орендують приміщення у магазинів, крамниць, офісів під тимчасовий притулок, то росіяни викупили цілий будинок на декілька поверхів. Профінансував покупку елітної нерухомості в Швейцарії "Газпром".

"Російський дім" у Давосі Telegram-канал "Котимося!"

У "російському домі" у Давосі помітили тільки пропагандистів Telegram-канал "Котимося!"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 і 23 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент України Володимир Зеленський в рамках робочого візиту візьмуть участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Серед учасників форуму з України зареєстрований також міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Крім того, в Давос поїхали українські бізнесмени Віктор Пінчук і Вадим Новінський, а також голова ДТЕК Максим Тимченко.

21 січня в мережі з'явилося фото з представниками партії "Слуга народу", які вирушили на Всесвітній економічний форум в Давосі слідом за Зеленським. Воно спровокувало хвилю обурення. Українці дорікнули нардепам марнотратством.

Однак спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що українські депутати відвідають Всесвітній економічний форум за свій рахунок.

За його словами, місця в готелях Давосу заброньовані для 17 народних депутатів від "Слуги народу".

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