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22 січня • оновлено в 16:33
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Друзі vs пропагандисти: журналіст показав знакові фото домів України і Росії з Давосу

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У мережі з'явилися фото домів української і російської делегацій на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).

Їх опублікував журналіст Петро Шуклінов на своєму Telegram-каналі "Котимося!". За його словами, ставлення світової спільноти до України і до країни-агресорки простежується вже в самій атмосфері, яка панує на майданчиках.

"Український дім" у Давосі. І він забитий – не проштовхнутися. І українців в ньому знайти вкрай складно – це все гості та друзі України. Тепер для контрасту заглянемо в "російський дім". Нікого всередині, крім російських пропагандистів", – написав Шуклінов.

"Український дім" у Давосі

"Український дім" у Давосі

Telegram-канал "Котимося!"

Гості "українського дому" в Давосі

Гості "українського дому" в Давосі

Telegram-канал "Котимося!"

Він додав, що може охарактеризувати "російський дім" у Давосі винятково як "скупчення гидоти й товаришів майорів".

"А ще це море горілки і чорної ікри. Все це через край хлине на відвідувачів, ніби ти в куточку найбагатшої країни планети, а не відсталої економіки третього світу, де половина населення без газу, половина без води і майже 20 млн за межею бідності", – написав Шуклінов.

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Журналіст також підкреслив, що якщо інші країни орендують приміщення у магазинів, крамниць, офісів під тимчасовий притулок, то росіяни викупили цілий будинок на декілька поверхів. Профінансував покупку елітної нерухомості в Швейцарії "Газпром".

"Російський дім" у Давосі

"Російський дім" у Давосі

Telegram-канал "Котимося!"

У "російському домі" у Давосі помітили тільки пропагандистів

У "російському домі" у Давосі помітили тільки пропагандистів

Telegram-канал "Котимося!"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Економічний форум в Давосі
Особа
Петро Шуклина
Місце
Україна
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Требую! Петру Шуклинову, звание героя Украины и премию 15 млн долларов, также бесплатный проезд на всех видах транспорта ! Срочно написать петицию президенту, такие "умные" люди должны поощрятся!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Куда уж отсталой России с экономикой третьего мира до процветающей, богатой Украинушки с пенсиями по 50 евро и зарплатами по 200!
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
На этoм сайте лeгко найти красивую дeвушку для секса в своем гoрoде uasexworld.forumok.top
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