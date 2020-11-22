Другий тур виборів відбувся ще в 11 містах України: перші результати

У неділю, 22 листопада, відбувся другий тур місцевих виборів, який проходив ще в 11 містах.

Так, виборці обирали мерів у Львові, Бердянську, Дніпрі, Дрогобичі, Полтаві, Миколаєві, Слов'янську, Нікополі, Рівному, Ужгороді та Черкасах.

За даними "Опори" на 20:00, явка виборців склала 29,23% (похибка близько 1,3%)

OBOZREVATEL зібрав дані екзитполів.

У другому турі виборів міського голови Львова перемагає чинний мер Андрій Садовий ("Самопоміч"), а кандидат від "Європейської солідарності" Олег Синютка займає друге місце.

За даними екзитполу "Студії Савіка Шустера", проведеного компанією Liberty Report і оприлюдненого 22 листопада після закінчення голосування, за Садового проголосувало 62,8%, за Синютку – 37,2%.

Чинний мер Черкас Анатолій Бондаренко ( "За майбутнє") перемагає в другому турі виборів мера свого опонента від партії "Голос" Віктора Євпака.

Про це свідчать результати екзитполу "Студії Савіка Шустера ", який був проведений компанією Liberty Report. Так, Бондаренка підтримали 54,25% виборців, а за Євпака проголосували 45,75%.

Вибори мера в Дніпрі в другому турі попередньо виграв чинний голова міста Борис Філатов.

Такі дані екзитполу оприлюднив центр SOCIS. Згідно з ними,Філатов набрав 78,75%.

Його конкурент Загід Краснов отримав всього 18,25% голосів виборців.

У другому турі виборів в Слов'янську перемагає кандидат від "Опозиційного блоку" Вадим Лях, а кандидат від ОПЗЖ Павло Придворов займає друге місце.

Такі дані екзитполу надала компанія "Reaserch & branding group". За Ляха проголосувало 58,8% виборців, за Придворова – 41,2%.

У другому турі виборів в Миколаєві перемагає чинний мер міста Олександр Сенкевич. Кандидат від ОПЗЖ Владислав Чайка займає друге місце.

Такі дані екзитполу надало видання НикВести. За Сенкевича проголосувало 61,6% виборців, за Чайку – 38,4%.

У другому турі виборів в Полтаві перемагає кандидат від "Слуги народу" Сергій Іващенко. Кандидат від "За майбутнє" Олександр Мамай займає друге місце.

Такі дані опитування надало видання "Полтавщина". За Іващенка проголосувало 41,6% виборців, за Мамая – 32,1%.

OBOZREVATEL стежив за ходом голосування і порушеннями під час виборчого процесу.

Результати повторного голосування мають бути встановлені не пізніше, ніж на п'ятий день – тобто до 27 листопада включно.

Нагадаємо, що місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня.

Другий тур був проведений спершу в семи містах: Луцьку, Краматорську, Українці, Одесі, Сумах, Херсоні та Кам'янці-Подільському.