Дотиснули: в Раді ухвалили надважливе рішення щодо вбивств на Майдані

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав поправку, яка дозволяє перехід розслідувань щодо вбивств на Майдані з ГПУ в ДБР без конкурсу слідчих і прокурорів.

Як передає "Інтерфакс-Україна", таке рішення підтримали 18 із 19 членів комітету на засіданні в середу, 27 листопада.

Поправка пропонує внести зміни до чинного закону "Про Державне бюро розслідувань" і дозволити прокурорам Управління спецрозслідування, а також слідчим Генпрокуратури, які здійснювали розслідування справ Майдану, перейти без проходження конкурсу на роботу в ДБР.

Очікується, що прийняття поправки дозволить фахівцям, які розслідували справи Майдану, продовжити роботу, а не починати її спочатку з новими слідчими ДБР, щоб не уповільнити пошуки винуватців.

У Комітеті Ради прийняли важливу поправку по розслідування справ Майдану, ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Адвокат Євгенія Закревська 22 листопада оголосила голодування до відновлення розслідувань справ Майдану, вимагаючи прийняти цю поправку.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що справи Майдану досі до кінця не розслідувані через неефективність слідчих. Але він запевнив, що ці справи не будуть "поховані".

26 листопада в Києві влаштували акцію на підтримку Закревської. Люди зажадали "не злити справи Майдану".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся