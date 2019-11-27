Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:54
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Дотиснули: в Раді ухвалили надважливе рішення щодо вбивств на Майдані

17.7т
Читати матеріал російською

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав поправку, яка дозволяє перехід розслідувань щодо вбивств на Майдані з ГПУ в ДБР без конкурсу слідчих і прокурорів.

Як передає "Інтерфакс-Україна", таке рішення підтримали 18 із 19 членів комітету на засіданні в середу, 27 листопада.

Поправка пропонує внести зміни до чинного закону "Про Державне бюро розслідувань" і дозволити прокурорам Управління спецрозслідування, а також слідчим Генпрокуратури, які здійснювали розслідування справ Майдану, перейти без проходження конкурсу на роботу в ДБР.

Новини
"Немає що розслідувати": Труба різко відповів про справи Майдану

Очікується, що прийняття поправки дозволить фахівцям, які розслідували справи Майдану, продовжити роботу, а не починати її спочатку з новими слідчими ДБР, щоб не уповільнити пошуки винуватців.

У Комітеті Ради прийняли важливу поправку по розслідування справ Майдану, ілюстрація

У Комітеті Ради прийняли важливу поправку по розслідування справ Майдану, ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Розстріли на Майдані" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Розстріли на Майдані
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
7
74
Смішно
15
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
кацабы-а вам шо ,завидно...?!) вас нагибали и будут нагибать ваши царь и баяре...а свобода вам только снится...рассея -вперде,к святламу будущему...) вот уже больше 100 лет...))) каммунизм-ауууууу!)))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Litvinenko Nik, жЫвотное, назови хотя бы один год свободшой урины за 800 лет. Пока ни одна свидомая кастрюля такого года не вспомнила! Удиви!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Там 30-40% с "Небесной сотни" трупешников из подворотни принесли и со всех округи собрали и Героя дали. Одного даже антимайдановцу в небесную сотню включили
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Куни Чан
Куни Чан
Нагульнов Макар, пофиг, главное держаться сценария
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Майдан.. Чи можуть цiю к.у.й.ню зробити хтось гiрше анiж українцi? Така думка.. Чув?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги