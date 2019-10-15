Владимиру Зеленскому необходимо понять, что пока Путин занимает пост президента России, временно оккупированный Россией Донбасс, равно как и Крым невозможно интегрировать в политическое пространство Украины.

"Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная Кремлем на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных Россией территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей" - эту формулу кремлевских войн необходимо усвоить всему украинскому обществу.

Как минские договорняки, так и пристроенная к ним так называемая "Формула Штайнмайера", являются способами ухода России от ответственности за все свои преступления перед Украиной.

По международному праву, Россия должна возместить Украине в полном объеме ущерб, причиненный оккупацией и военной агрессией. Но по минским договорнякам и присобаченной к ним формуле Штайнмайера, Украина стыдливо не признает факты российской агрессии, и продолжает пошагово капитулировать под видом "внутреннего

гражданского конфликта".

Именно формулировка "внутренний гражданский конфликт" так сладко звучит из уст Путина и его коллективной вражеской пропаганды, потому, что освобождает Путина и его коллективную ОПГ от международной уголовной ответственности за совершенные против народа Украины особо тяжкие преступления, а Россию – от выплаты Украине репатриаций за причиненный ущерб своей агрессии.

В июле 2008 года, за полтора месяца до нападения России на Грузию, Штайнмайер уже пытался интегрировать свою формулу в так называемый мирный план-договорняк "Саркози-Медведева". Результаты общеизвестны. Открытое военное вторжение российских оккупационных войск в Грузию. Грузия временно потеряла часть своих суверенных территорий – Абхазию и Южную Осетию.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков – один из ближайших коллег Владислава Суркова, отвечающий в Москве за политическую оккупацию ОРДЛО, открыто признал: "Нужно быть реалистами — Украина в конечном счете будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Не нужно ей рассчитывать на что-то большее. Большего от минских соглашений Украина не получит" (ТАСС 07.10.2019).

11.10.2019 г. Центр Разумкова опубликовал социологические опросы, проведенные 4-9 октября, согласно которым подавляющее большинство опрошенных признали, что на востоке Украины "происходит война между Украиной и Россией" и высказались против предоставления ОРДЛО особого статуса. Фактически подавляющее большинство опрошенных высказалось против возвращения ОРДЛО в политическое пространство Украины на условиях Москвы.

Хотелось бы добавить, что фактически 99% граждан Украины были бы против имплементации формулы Штайнмайера и дальнейшего следования курса безальтернативности минских договоренностей, если людям на основе фактов, происходящих событий и обстоятельств объяснить, все это приведет к тому, что Украина исчезнет как государство.

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия допускает, что стоимость восстановления опустошенного войной Донбасса может превышать 50 млрд. долларов. По его словам, у Украины таких средств нет, их придется где-то доставать.

На самом деле, средств на восстановление разрушенного российской агрессией Донбасса брать не откуда. Иногда можно увидеть в прессе обещания о привлечении иностранных инвесторов для восстановления ОРДЛО.

Возникает обоснованный вопрос. Каким образом, можно привлечь иностранных инвесторов на восстановление ОРДЛО, если их и без этого трудно стимулировать вкладывать средства в экономику свободной от оккупации Украины.

Из-за того, что в Украине не обеспечивается принцип верховенства права, не работает правосудие и правоохранительные органы, сформированы искусственные монополии, в стране продолжает царить олигархат, кумовство и коррупция, для большинства потенциальных иностранных инвесторов, Украина является токсичной страной.

Никто из уважающих себя инвесторов не станет финансировать восстановление объектов инфраструктуры на фактически неконтролируемой официальными властями территории. Примерами того, как иностранные инвесторы "восстанавливают" разрушенные войной регионы, являются Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия.

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Стало быть, государство будет планировать возложить восстановление ОРДЛО за счет рядовых граждан. Это означает, что вместе со страной, каждый гражданин Украины станет беднее.

При среднем ежегодном росте экономики Украины 3,2 % (фактически нулевом!), на восстановление ОРДЛО уйдут десятилетия. Те, кто сейчас ратует за безальтернативность минских договорняков, формулу Сталина-Путина-Штаймайера и прочие кремлевские инициативы, а также их дети, внуки и даже правнуки будут десятилетиями из собственного кармана оплачивать восстановление Донбасса. И это в самом лучшем случае, если страна по экономическим причинам не прекратит свое существование.

Кроме того, представление особого статуса ОРДЛО способно привести к возникновению сепаратизма. Как только региональные власти почувствуют, что высшее политическое руководство Украины станет подчиняться руководству страны-агрессора через имплементацию формулы Сталина-Путина-Штаймайера и следованию минским договорнякам, при этом гражданское общество Украины утратит свое влияние на предотвращение этих негативных процессов, то они сразу же потребуют особых статусов для своих регионов.

Помимо этого, причиной сепаратизма может стать "экономическая диффузия границ", которая ежегодно увеличивается. Так, например, по мнению представителей МВФ: Польша — лидер в мире по росту экономики. Предприятия Польши остро нуждаются в работниках из Украины, в то же время в самой Украине царит безработица, на фоне инвестиционной токсичности страны.

Представители власти западных областей Украины могут заявить, что жители их регионов во многом объединены общими родственными, экономическими, культурными и прочими связями с Польшей, а поскольку в самой Украине царит безработица, беднота и пр., социальные пороки - потребовать трансграничного сотрудничества с Польшей, а затем и особого статуса, аналогичного статусу ОРДЛО. Так же руководство Закарпатской области может потребовать особого статуса для усиления интеграции своего региона со Словакией и пр.

Сепаратизация Украины, является одной из граф большого плана Путина по уничтожению ее как страны и субъекта международного права.

Пока большинство граждан Украины будут против капитуляции своей страны по кремлевскому сценарию, никто не будет принуждать Украину капитулировать перед кремлем.

На протяжении российско-украинской войны в 2014 – 2019 г.г., территории Украины были отвоеваны у агрессора жизнями тысяч украинских воинов. Фактически, за каждый освобождённый от врага километр отдана жизнь украинского воина, и об этом никогда ненужно забывать. Как только украинские войска отойдут, на их месте появятся российские головорезы, способные устроить настоящую резню местного населения.

Трагический опыт последствий развода войск по договоренности с противником в Грузии (2008 г.) Израиля в Секторе Газа (2009г.) Украины в Дебальцево (2015г.), общеизвестен.

Сам по себе развод войск для Путина, это военно-тактическая хитрость. Как только украинские войска отступят со своих позиций, через некоторое время Путин и его ОПГ инфицируют повод для наступления своих оккупационных войск. И так будет продолжаться по крайне мере до тех пор, пока Путин правит Россией.

Украинские войска находятся на своей территории, они обороняют свою территорию от врага и страны-агрессора. И они не должны покидать свои позиции по требованию представителей страны-агрессора. Это Путин должен обеспечить уход России из Донбасса и Крыма. Украина ему вообще ничего не должна.

Страна находится под внешней агрессией и в условиях возможного потенциального экзистенционального уничтожения ценою поражения может стать поголовное истребление.

В сложившихся условиях, Владимиру Зеленскому и его команде желательно постепенно отходить от минских и нормандских форматов - формул Сталина-Путина-Штайнмайера, и по вопросам освобождения украинских пленников вести переговоры с Путиным напрямую. Участвуя в таких переговорах, Путин де-факто подтверждает участие России в войне против Украины.

В остальном, до разработки дорожной карты по деоккупации всех временно оккупированных Россией территорий, включая АР Крым и ОРДЛО, со странами гарантами территориальной целостности Украины – США и Великобританией на базе будапештского меморандума, в отношении временно оккупированных территорий стоит сохранять достигнутый статус-кво.

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Для обеспечения деоккупации временно оккупированных территорий, помимо правового, политического и информационного компонента, важнейшим фактором является экономика, обеспечение принципа верховенства права на свободных территориях Украины, создание надлежащего инвестиционного климата.

Лучше наконец-то начать заниматься экономикой страны, провести качественные административные и судебные реформы, повысить уровень управляемости государства, сделать так, чтобы люди не покидали, а возвращались в Украину, и лишь вместе с этим, приступать к реальным шагам по деоккупации и интеграции временно оккупированных территорий.

Понимаю, что после усыпления минских договорняков, в отместку на это, Россия может инициировать военное наступление со стороны временно оккупированных территорий. При этом, надо отдавать себе отчет в том, что сейчас российская оккупационная армия не имеет особой мотивации вести с Украиной военные действия. Цена решения вопроса в данном случае 50 – 100 трупов оккупантов и тогда они надолго заткнутся.

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