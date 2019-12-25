"До кінця не розуміє": Бно-Айріян різко висловився про скандальну реформу Зеленського

Колишній голова Київської обласної адміністрації Михайло Бно-Айріян різко висловився про скандальну реформу президента України Володимира Зеленського про децентралізацію.

В інтерв'ю LB.ua Бно-Айріян заявив, що команда президента не до кінця розуміє, які вона матиме наслідки.

"Мені здається, команда до кінця не розуміє взагалі, які наслідки матиме децентралізація і як саме буде виглядати державне управління після того, коли у нас будуть сформовані 100% незалежних об'єднаних громад. Ви бачили ту скандальну нараду, яка була по тарифам? Вона ж була дуже знаковою. Кожен побачив там свою історію. Хтось - некомпетентність, хтось хаос, а я – побачив те, що вище керівництво країни вперше усвідомило, що таке децентралізація", - відповів Бно-Айріян на питання про децентралізацію.

Михайло Бно-Айріян thebabel.net

Він додав, що команда Зеленського не до кінця правильно його інформує. За словами Бно-Айріяна, тактика президента має "зворотний бік".

"Мені здається, що команда не до кінця правильно інформує Володимира Олександровича про всі наслідки децентралізації. Я розумію, що президент довіряє людям, з якими він все життя прожив. Напевно, це правильна тактика. Але вона має зворотний бік. Цим монопольним доступом можна користуватися так, як потрібно, і приховувати від президента реальну інформацію про стан справ. Тому глава держави завжди повинен бути проінформований з різних, незалежних один від одного джерел", - зазначив екс-глава КОДА.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Михайла Бно-Айріяна з посади голови Київської обласної держадміністрації.

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