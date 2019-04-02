Дніпропетровщину перейменують: Конституційний Суд виніс рішення

Конституційний Суд дозволив перейменування Дніпропетровської області України в Січеславську.
Відповідний законопроект був визнаний конституційним, передають "Українські новини" з посиланням на джерело в суді.
"Сьогодні [2 квітня] надано висновок КС щодо цього законопроекту", – повідомило воно. Таким чином, суд постановив, що перейменування області не порушує статті 157 і 158 Конституції України.
Відповідно до Конституції, законопроект про внесення змін до Основного закону може розглядатися Верховною Радою за наявності висновку КС про відповідність проекту вимогам статей 157 і 158 Основного закону.
Згідно ст. 157, Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини та громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності. Також не передбачено зміну Основного закону в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Згідно ст. 158, законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався Радою і не був прийнятий, може бути поданий до парламенту не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо нього.
Крім того, Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції.
Документ передбачає внесення змін до ст. 133 про систему адміністративно-територіального устрою України, згідно з якими Дніпропетровська область перейменовується в Січеславську.
У разі позитивного висновку КС, зміни до Конституції приймаються шляхом голосування за законопроект 226 голосами в першому читанні і 300 – на наступній сесії у другому.
Нагадаємо:
20 листопада 2018 року Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроект №8380 щодо перейменування Кіровоградської області в Кропивницького.
21 листопада президент Петро Порошенко вніс у Раду як невідкладний законопроект № 9310 про перейменування Дніпропетровської області в Дніпровську.
23 листопада в Раді був зареєстрований другий законопроект про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську.
Частина українців висловилася проти ідеї перейменування двох областей.
7 лютого 2019 року народні депутати проголосували за законопроект №9310-1 про перейменування області в Січеславську.
Як повідомляв OBOZREVATEL, обласний центр Дніпропетровської області був перейменований у травні 2016 року.
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