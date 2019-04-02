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Дніпропетровщину перейменують: Конституційний Суд виніс рішення

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Конституційний Суд дозволив перейменування Дніпропетровської області України в Січеславську.

Відповідний законопроект був визнаний конституційним, передають "Українські новини" з посиланням на джерело в суді.

"Сьогодні [2 квітня] надано висновок КС щодо цього законопроекту", – повідомило воно. Таким чином, суд постановив, що перейменування області не порушує статті 157 і 158 Конституції України.

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Відповідно до Конституції, законопроект про внесення змін до Основного закону може розглядатися Верховною Радою за наявності висновку КС про відповідність проекту вимогам статей 157 і 158 Основного закону.

Згідно ст. 157, Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини та громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності. Також не передбачено зміну Основного закону в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Згідно ст. 158, законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався Радою і не був прийнятий, може бути поданий до парламенту не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо нього.

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Крім того, Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції.

Документ передбачає внесення змін до ст. 133 про систему адміністративно-територіального устрою України, згідно з якими Дніпропетровська область перейменовується в Січеславську.

У разі позитивного висновку КС, зміни до Конституції приймаються шляхом голосування за законопроект 226 голосами в першому читанні і 300 – на наступній сесії у другому.

Дніпропетровщину перейменують: Конституційний Суд виніс рішення

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, обласний центр Дніпропетровської області був перейменований у травні 2016 року.

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Тема
Декомунізація в Україні
Місце
УкраїнаДніпро
Тег
Конституційний суд України
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
А почему не в Екатеринославскую? Так правильно исторически.
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Junio Van
Junio Van
Мало проблем то у дебилов в/на ))
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Оцэ пэрэмога так пэремога !, Шо, путин не ожидал ?!!!
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