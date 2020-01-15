"Диджиталізація по-українськи": у мережі висміяли "мейнстрим" від команди Зе

У мережі показали відео, на якому зображені гори документів, розкладених у Верховній Раді.

Як стверджує Telegram-канал "Інсайдер UA", це підготували порівняльні таблиці до проєкту земельного закону для депутатів (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Диджиталізація по-українськи", – з іронією підписали опублікований ролик.

У мережі висміяли "диджиталізацію" від команди Зе Скриншот із відео

Скриншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, до будинку президента України Володимира Зеленського в середу, 15 січня, прийшли з протестами аграрії. Вони вимагають провести референдум щодо ринку землі.

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