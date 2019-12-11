Держорган України пішов на "зраду" з "російським" Кримом: фотофакт

У Державному реєстрі виборців України оскандалились, позначивши незаконно анексований Крим "Південним федеральним округом" Росії.
Відповідний напис з'явився на карті України у розділі "Об'єднані територіальні громади" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Так, якщо наблизити кордон Херсонської області і Криму, можна побачити, що півострів віднесли до Росії.
Скріншот
Скріншот
Держреєстр виборців назвав Крим частиною Росії
Скріншот
Як уточнює "По тій бік новин" у Facebook, скандал розгорівся через те, що державний орган на своєму сайті використовував JavaScript-бібліотеку для інтерактивних карт, яка була створена в 2011 році киянином Володимиром Агафонкіним з командою розробників.
У реєстрі, мабуть, не спромоглися перевірити коректність програми.
Facebook Олександра Солонтая
Facebook Олександра Солонтая
Держреєстр виборців назвав Крим частиною Росії
Скріншот
Як з'ясувалося, аналогічне порушення допустили і творці карти OpenStreetMap.
Скріншот OpenStreetMap
Держорган України назвав Крим частиною Росії
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше корпорація Apple назвала Крим частиною Росії через небажання розбиратися з претензіями Москви.
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