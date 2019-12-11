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11 грудня • оновлено в 16:57
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Держорган України пішов на "зраду" з "російським" Кримом: фотофакт

1.3т
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У Державному реєстрі виборців України оскандалились, позначивши незаконно анексований Крим "Південним федеральним округом" Росії.

Відповідний напис з'явився на карті України у розділі "Об'єднані територіальні громади" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, якщо наблизити кордон Херсонської області і Криму, можна побачити, що півострів віднесли до Росії.

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Держорган України пішов на "зраду" з "російським" Кримом: фотофакт

Скріншот

Держорган України пішов на "зраду" з "російським" Кримом: фотофакт

Скріншот

Держреєстр виборців назвав Крим частиною Росії

Держреєстр виборців назвав Крим частиною Росії

Скріншот

Як уточнює "По тій бік новин" у Facebook, скандал розгорівся через те, що державний орган на своєму сайті використовував JavaScript-бібліотеку для інтерактивних карт, яка була створена в 2011 році киянином Володимиром Агафонкіним з командою розробників.

У реєстрі, мабуть, не спромоглися перевірити коректність програми.

Держорган України пішов на "зраду" з "російським" Кримом: фотофакт

Facebook Олександра Солонтая

Держорган України пішов на "зраду" з "російським" Кримом: фотофакт

Facebook Олександра Солонтая

Держреєстр виборців назвав Крим частиною Росії

Держреєстр виборців назвав Крим частиною Росії

Скріншот

Як з'ясувалося, аналогічне порушення допустили і творці карти OpenStreetMap.

Держорган України пішов на "зраду" з "російським" Кримом: фотофакт

Скріншот OpenStreetMap

Держорган України назвав Крим частиною Росії

Держорган України назвав Крим частиною Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше корпорація Apple назвала Крим частиною Росії через небажання розбиратися з претензіями Москви.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Зе сказал, что он сыграл в ничью с Путиным. Он не понимает, что Путин не играет, а устанавливает правила?........
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Petrov Valery
Petrov Valery
Это до них достучалась реальность. Даже тyпой программе понятно, что Кpым - это Украина. В составе Южного Федерального округа.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Представляю, как у шеневмерликов пердаки повыносило)))))))))))))))))
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