"Депутатом бути не може": Грановський звернувся до Зеленського через "слугу" Куницького

Президент України Володимир Зеленський визнав, що блогер Олександр Куницький не може балотуватися в Раду, якщо володіє подвійним громадянством.

Про це президент сказав під час візиту до Харкова, відповідаючи на відповідне запитання про ізраїльський паспорт Куницького, який іде по 169-му округу від "Слуги народу".

"Володимир Олександрович не уникав відповіді на питання про подвійне громадянство кандидата Олександра Куницького. Відповідь дуже інформативна – "якщо у нього є громадянство іншої країни, депутатом він бути не може", – написав Грановський.

Зеленський визнав, що якщо Куницький буде відсторонений від виборів, то на окрузі знову переможе Грановський.

"Повірте, в майбутньому я стану набагато кориснішим для суспільства і Харкова, зокрема, ніж пан Куницький. Ця людина встигла ввести в оману і вас, і вашу команду, але я не так вихований, я за правду", – додав нардеп.

Олександр Куницький Facebook Олександра Куницького

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЦВК зняла Куницького з виборів до Ради через те, що кандидат порушив норму про перебування за межами України не більше 90 днів. Однак незабаром він відновився як кандидат через суд.

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