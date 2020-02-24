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24 лютого • оновлено в 20:36
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"Коронаро-бісся": "слуга народу" назвала смертельний вірус COVID-2019 найбільшою аферою

4.4т
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Народна депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька заявила, що паніка навколо нового коронавірусу COVID-2019 є аферою.

Про це політик написала на своїй сторінці у Facebook 24 лютого, опублікувавши кілька тез і назвавши їх "одкровеннями".

"Я переконана, що коронаро-бісся – це одна з найбільших афер світу", – вважає "слуга народу".

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Єлизавета Богуцька

Єлизавета Богуцька

facebook.com/liza.bogutskaya

Вона також написала, що мовні розбіжності в Україні спалахують "щоразу, коли потрібна чергова революція".

"Ця тема в народі України по-серйозному нікого не хвилює", – зазначила нардеп.

Свій пост вона закінчила словами: "Це все тому, що іноді я не в силах терпіти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Сєвєродонецьку (Луганська область) депутат Лисичанської міськради від "Оппоблока" Іван Полупанов і блогер, помічник "слуги народу" Єлизавети Богуцької В'ячеслав Шевчук влаштували бійку. Конфлікт потрапив на відео.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Коронавірус Мовний скандал
Особа
Ліза Богуцька
Місце
Україна
Теги
українська мова російська мова Партія Слуга народу депутат
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Отправить ее за собачкой в Ухань!
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Вывсеврете - это все мультики мосфильма - лечить ни какого не надо все списать на Путина и свиной грипп
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1
Roma Roma
Roma Roma
Хорош курить всякую гадость!
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