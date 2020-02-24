"Коронаро-бісся": "слуга народу" назвала смертельний вірус COVID-2019 найбільшою аферою

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька заявила, що паніка навколо нового коронавірусу COVID-2019 є аферою.

Про це політик написала на своїй сторінці у Facebook 24 лютого, опублікувавши кілька тез і назвавши їх "одкровеннями".

"Я переконана, що коронаро-бісся – це одна з найбільших афер світу", – вважає "слуга народу".

Єлизавета Богуцька facebook.com/liza.bogutskaya

Вона також написала, що мовні розбіжності в Україні спалахують "щоразу, коли потрібна чергова революція".

"Ця тема в народі України по-серйозному нікого не хвилює", – зазначила нардеп.

Свій пост вона закінчила словами: "Це все тому, що іноді я не в силах терпіти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Сєвєродонецьку (Луганська область) депутат Лисичанської міськради від "Оппоблока" Іван Полупанов і блогер, помічник "слуги народу" Єлизавети Богуцької В'ячеслав Шевчук влаштували бійку. Конфлікт потрапив на відео.

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