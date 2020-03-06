Співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабинович жартома запропонував відправити всю Верховну Раду на 14-денний карантин через підозру на коронавірус у нардепа Олега Волошина.

Колегу Рабиновича по "Опозиційній платформі – За життя" ізолювали після поїздки до Франції. Він пройшов тест на COVID-19. На своїй сторінці у Facebook 6 березня Рабинович зазначив, що його пропозиція "принесе користь усім".

"Вся Рада повинна бути негайно поміщена... Везти автобусами! В Санжари!" – з іронією написав він у пості.

Вадим Рабинович facebook.com/vadim.rabinovych.1

Серед плюсів нардеп зазначив таке (далі – цитата):

депутати в повному складі можуть ухвалювати закони в турбокоронарежимі;

трансляція з місця ізоляції поб'є рекорд за переглядами;

доведемо рівність перед законом;

ми зможемо, нарешті, ухвалиити важливі рішення.

Він додав, що "Зеленський, уряд, силовики і навіть відставний Рябошапка – усі були в Раді та в ці дні спілкувалися із залом".

"Минулих (українців на карантині, – ред.) зустрічали президент і глава РНБО. Але оскільки вони були в залі, і повинні сидіти разом з усіма, – хто буде зустрічати нас?" – запитав Рабинович.

Як писав OBOZREVATEL, Волошин відвідував Францію 27 лютого, де спілкувався з депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером. Останній підчепив COVID-2019 і був поміщений у реанімацію. Його госпіталізували у четвер, 5 березня.

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