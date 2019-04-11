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"Будете відповідати за все": Порошенко пригрозив Кулику за звинувачення

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Президент України Петро Порошенко пригрозив заступнику глави департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури України Костянтину Кулику кримінальною відповідальністю за неправдиві звинувачення.

Так, у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" Кулик заявив, що Порошенко втручався в хід розслідування економічного блоку злочинів екс-глави країни Віктора Януковича.

"Два рази безпосередньо був вплив президента", – сказав він, уточнивши, що це відбувалося в Адміністрації президента. Відзначається, що одна зі справ стосувалася екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Михаїла Саакашвілі.

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При цьому Порошенко спростував слова Кулика. "Ще місяць тому у пана Кулика не було жодних думок із цього приводу", – заявив він, стверджуючи, що заступник голови департаменту нібито зустрічався в Ізраїлі з представниками українського олігарха Ігоря Коломойського, де йому "написали текст" звинувачень.

Порошенко пригрозив Кулику кримінальною відповідальністю за кілька статей, зокрема за незаконне збагачення. "Будете відповідати за все", – сказав він.

Петро Порошенко та Костянтин Кулик

Петро Порошенко та Костянтин Кулик

Скрін відео

Відзначимо, нещодавно Кулик звинуватив особисто Петра Порошенка, представників Адміністрації президента, деяких народних депутатів від БПП і керівництво ГПУ у втручанні в розслідування так званої справи Курченка, в якій фігурує оточення чинного глави держави.

Як писав OBOZREVATEL, ГПУ завершила розслідування проти олігарха Сергія Курченка, і в зв'язку з цим оголосила підозри екс-главі Адміністрації президента Борису Ложкіну, колишній главі Національного банку Валерії Гонтаревій і чинному заступнику голови Адміністрації президента Олексію Філатову.

Спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко незабаром заявив, що повідомлення про підозру нібито були здійснені з порушенням процесуального законодавства.

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Особи
Петро ПорошенкоКостянтин Кулик
Місце
Україна
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