Брати Добкіни з тріском пролетіли повз Раду: опубліковані результати

Брати Михайло та Дмитро Добкін не потраплять в Верховну Раду 9-го скликання.

Про це свідчать дані ЦВК, яка знаходиться на фінальній стадії підрахунків голосів українців.

Так, Михайло Добкін був 15-м у списку "Опозиційного блоку". Для проходження в Раду партії необхідно набрати 5%, тоді як вона ледь переступила позначку в 3%.

Дмитро Добкін балотувався по харківському 178-му округу. За підсумками підрахунків він фінішував на 3-му місці з 16,2% голосів, тоді як переміг Литвинов Олександр від "Слуги народу".

Дмитро і Михайло Добкіни MyKharkov.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, незабаром в Україні можуть відбутися чергові дострокові вибори. Цього разу - місцеві. Таке рішення активно розглядається в Офісі президента держави.

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