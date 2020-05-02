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3 травня • оновлено в 23:11
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Мер Івано-Франківська підтримав Бондаренка за скасування карантину

15.4т
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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заступився за мера Черкас Анатолія Бондаренка, який вирішив пом'якшити карантин у місті.

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Мер Черкас вирішив скасувати карантин

Мер Черкас вирішив скасувати карантин

vikka.ua

Своєю думкою Марцінків поділився на сторінці в Facebook у суботу, 2 травня. "Таке враження, що хочуть знищити місцеве самоврядування", – обурився чоловік.

Він додав, що підтримує колегу, і написав "Карантин один для всіх, а не для обраних!"

Додамо: паралельно з цим мер Івано-Франківська розмістив на своїй аватарці в соцмережі заклик залишатися вдома, оскільки це рятує життя.

"Карантин один для всіх!" Мер Івано-Франківська підтримав Бондаренка

Facebook/Руслан Марцінків

Повне скасування карантину в Україні без обґрунтованих профілактичних заходів може призвести до 120-140 тис. жертв COVID-19 до кінця року, заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Анатолій Бондаренко
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
політика скандали карантин
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