"Карантин один для всіх!" Мер Івано-Франківська підтримав Бондаренка

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заступився за мера Черкас Анатолія Бондаренка, який вирішив пом'якшити карантин у місті.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Мер Черкас вирішив скасувати карантин
vikka.ua
Своєю думкою Марцінків поділився на сторінці в Facebook у суботу, 2 травня. "Таке враження, що хочуть знищити місцеве самоврядування", – обурився чоловік.
Він додав, що підтримує колегу, і написав "Карантин один для всіх, а не для обраних!"
Додамо: паралельно з цим мер Івано-Франківська розмістив на своїй аватарці в соцмережі заклик залишатися вдома, оскільки це рятує життя.
Facebook/Руслан Марцінків
Повне скасування карантину в Україні без обґрунтованих профілактичних заходів може призвести до 120-140 тис. жертв COVID-19 до кінця року, заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Черкаська міськрада з 30 квітня виходить із карантину та відкриває роботу об'єктів торгівлі і сфери послуг. Фото відповідного рішення опублікували в мережі.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстко відреагувати на ослаблення карантину в Черкасах, а президент Зеленський пригрозив Бондаренку "юридичними наслідками" за таке рішення.
У відповідь на це Бондаренко заявив, що його "не залякати". Він також опублікував листування нібито з першим заступником глави ОПУ Сергієм Трофімовим, в якому останній йому нібито погрожував.
У пресслужбі ОПУ відповіли, що Трофимов не спілкувався з мером Черкас за допомогою смс-повідомлень.
При цьому раніше, коли в місті не було випадків захворювання на коронавірус, Бондаренко наполягав на введенні жорсткого карантину, але з ростом захворюваності раптом передумав.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".