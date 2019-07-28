Богдана "спіймали" на пляжі в блакитних плавках зі стрункою блондинкою: опубліковані фото

Глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан потрапив в об'єктив журналістів на відпочинку в Одесі.

Знімки чиновника на приватному пляжі Caleton (комплекс у районі Малого Фонтану) оприлюднила "Страна".

Вказується, що Богдан відпочивав у компанії двох охоронців, своєї дівчини – Анастасії Слічної – та невідомого чоловіка.

Андрій Богдан

Як пишуть журналісти, глава Офісу президента з компанією орендували намет-бунгало (вартість – 1500 гривень на день).

Богдан на відпочинку Страна

Богдан на відпочинку Страна

Богдан на відпочинку Страна

Нагадаємо, раніше супутниця Богдана розповіла про їхні стосунки. Вона є співзасновниця інтернет-магазину біжутерії Jewellery BAZAR і співвласницею бренду купальників і білизни La Marе.

В одному з таких купальників вона відпочивала в Одесі.

Анастасія Слічна Страна

Раніше Слічна позувала в ньому ж на сторінці бренду в Instagram.

Анастасія Слічна instagram.com/lamare_official

Пропонуємо подивитися й інші фото дівчини Богдана:

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні під час візиту до Одеси Володимир Зеленський викупався в Чорному морі в червоних шортах і викликав ажіотаж у мережі.

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