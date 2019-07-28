Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Богдана "спіймали" на пляжі в блакитних плавках зі стрункою блондинкою: опубліковані фото

21.5т Читати матеріал російською

Глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан потрапив в об'єктив журналістів на відпочинку в Одесі.

Знімки чиновника на приватному пляжі Caleton (комплекс у районі Малого Фонтану) оприлюднила "Страна".

Вказується, що Богдан відпочивав у компанії двох охоронців, своєї дівчини – Анастасії Слічної – та невідомого чоловіка.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

Новини
"Згорів будинок, гори сарай": українці відреагували на "прем'єрство" Кошового

Як пишуть журналісти, глава Офісу президента з компанією орендували намет-бунгало (вартість – 1500 гривень на день).

Богдан на відпочинку

Богдан на відпочинку

Страна

Богдан на відпочинку

Богдан на відпочинку

Страна

Богдан на відпочинку

Богдан на відпочинку

Страна

Нагадаємо, раніше супутниця Богдана розповіла про їхні стосунки. Вона є співзасновниця інтернет-магазину біжутерії Jewellery BAZAR і співвласницею бренду купальників і білизни La Marе.

В одному з таких купальників вона відпочивала в Одесі.

Анастасія Слічна

Анастасія Слічна

Страна

Раніше Слічна позувала в ньому ж на сторінці бренду в Instagram.

Анастасія Слічна

Анастасія Слічна

instagram.com/lamare_official

Пропонуємо подивитися й інші фото дівчини Богдана:

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні під час візиту до Одеси Володимир Зеленський викупався в Чорному морі в червоних шортах і викликав ажіотаж у мережі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Літній відпочинок" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Літній відпочинок
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна Одеса
Теги
політика Офіс президента фотографии відпочінок
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
69
19
Смішно
7
Цікаво
10
Сумно
17
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Все "Топ новости" обоза почему-то связаны с трусами. То Зеленский "засветился" в красных трусах, теперь этот в синих. Странные новости.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Главреда Обоза видели в гей-клубе с киборгами!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Масленко Валентин
Масленко Валентин
Какелы удивлены - привыкли видеть своих хозяев с мужиками и на Мальдивах))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel