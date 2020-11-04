Богдан заявив, що Зеленський не міг не знати про підготовку КСУ скандального рішення

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що оточення президента Володимира Зеленського знало про підготовку скандального рішення Конституційного суду щодо антикорупційних положень.

В інтерв'ю "Українській правді" він запевнив, що голову держави повинні були попередити про це. Богдан назвав бездіяльність Зеленського кримінальним злочином.

Він вважає, що про таке рішення знали спецслужби і поінформували президента, але він не відреагував.

"Президент же заявляє, що це диверсія проти України, так? Так диверсія проти України – це злочин. Тобто у тебе є спецслужби, які точно тебе інформували, що готується такий злочин. Яка твоя була реакція? Ніякої. Яка робота проводилася? Ніякої. Це ж кримінальна стаття, якщо ти знаєш про підготовку злочину і не реагуєш", – сказав колишній глава ОП.

За його словами, про підготовку відповідного рішення повинен був знати представник президента в КС Федір Веніславський.

"Він не міг не знати. Це його робота, він не міг не попередити про загрозу", – заявив Богдан.

При цьому колишній друг Зеленського вважає, що рішення КС "суперечить логіці" і не має відповідного обгрунтування.

"Але лікувати хворобу розстрілом не варіант", – сказав він про ініціативу президента припинити повноваження суддів КС.

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