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''Без паркетних генералів'': Гриценко розповів, як реформує армію України

1.3тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Громадянська позиція", кандидат у президенти України Анатолій Гриценко заявив, що має намір скасувати примусовий призов на строкову службу в армію, коли стане главою держави.

Замість цього він хоче перевести армію на контрактний варіант служби, посиливши її резервом постійної готовності та системою територіальної оборони. Своїми планами політик поділився на Форумі демократичних сил у Києві 11 січня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, він пообіцяв докорінно змінити керівництво Збройних сил. "Не повинні армією керувати паркетні генерали, які сидять на схемах. Я відкрию шлях бойовим командирам, які даватимуть перемоги, а не котли. Такі підуть вперед!" — сказав Гриценко.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

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Що стосується інших силовиків і правоохоронної системи, то щодо них лідер "Громадянської позиції" пообіцяв бути особливо суворим. "Силовики не будуть прослуховувати нас, тиснути на бізнес. Я їх поставлю у рамки", — резюмував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко заявив, що у найближчі кілька років Україні доведеться зіткнутися з новими економічними війнами і війнами за ресурси, які вона зуміє пережити.

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Тег
Громадянська позиція
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Ришар Пьер
Ришар Пьер
Какой с него президент? Дурак бетонный, столб ему в помощь.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Если он при этом ещё и "по щвчьему веленью" знает и может три раза щелкгуть хвостом, то точно чего-то отмочит, дай ему только волю
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Serov Oleg, падаль тупорылая под хвост тебя жарит, а я брезгую, оборзевшая машинистка)
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Serov Oleg
Serov Oleg
Ильчук Андрей, "щВчьему,щелкГнуть...",смотри,куда тычешь,падаль тупорылая
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