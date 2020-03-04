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4 березня • оновлено в 21:22
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Аваков попросив нардепів реалізувати тонни наркотиків

2.1т
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що у Нацполіціі зараз зберігається кілька тонн наркотиків і закликав народних депутатів допомогти реалізувати їх на користь бюджету і медицини.

Про це Аваков заявив під час звіту на позачерговому засіданні Верховної Ради України 4 березня. Спочатку він заявив, що за рік ліквідували 40 міжнародних каналів постачання наркотиків, а зовсім недавно "накрили" найбільшого в Україні інтернет-розповсюджувача заборонених речовин. Зараз, за словами Авакова, Нацполіція зберігає кілька тонн різних препаратів.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Скріншот з відео

"Нацполіція є найбільшим в країні власником наркопрепаратів. Оцініть обсяги вилучених наркотиків, які у нас зараз зберігаються: канабіс - 2 тонни, героїн - 1100 кг, кокаїн - 1000 кг, амфетамін - 400 кг, гашиш - 300 кг і так далі", - поділився цифрами міністр.

Після він звернувся до нардепів з проханням допомогти реалізувати ці наркотики на благо держави.

"У мене прохання до народних депутатів - визначтеся зі способом реалізації цієї сировини на користь державного бюджету та української медицини", - підсумував Аваков.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Національна поліція Києва викрила найбільшу в Україні мережу інтернет-торгівлі наркотиками і лабораторію, де щомісяця виготовляли не менше 100 кілограмів психотропних речовин.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
наркотрафік
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Теги
поліція Національна поліція України наркотики
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