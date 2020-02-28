Нардеп від "Європейської Солідарності" Артур Герасимов розкритикував дії міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованова.

В ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером Милованов озвучив можливі наслідки для економіки України від епідемії коронавируса. Тоді ж він розповів про те, як діяв Китай, щоб не дати своїй економіці впасти через хворобу. Це викликало обурення у Герасимова. Він заявив, що аналіз від Милованова непрофесійний, а Україна не готова до такого випробування, так як новий уряд "гробить економіку".

"Чи вплине коронавірус на українську економіку? Звичайно. Чи готова до цього Україна? Ні. Тому що ще до коронавируса, подивіться, що ви робите - бюджет не наповнюється, промисловість летить вниз, подивіться, які ви удари нанесли по експортерах. Ви гробите економіку", - заявив Герасимов.

Також він заявив, що Милованов використовує подвійні стандарти - говорить про те, як діють в Китаї, але заохочує протилежні методи роботи.

Тимофій Милованов і Артур Герасимов Скріншот з відео

"Ви говорите, як відреагував Китай. Ну просто смішно. Ви хочете сказати, що у вас такі ж фінансові ресурси? На відміну від Китаю, ви забираєте гроші у мерів і муніципальних структур. Ви говорите, що Китай почав соціальну допомогу, щоб підняти звичайних людей. Що ви робите в цей час? Відмовляєтеся від індексації пенсій. Чому ви говорите одне, а робите абсолютно інше?", - завершив нардеп.

Милованов у відповідь заявив, що Україна не готова через попередньої влади, яка більше 20 років не перевіряла роботу мобілізаційного резерву медичного призначення, і все що залишилося новопрішедшего команді - розруха.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Милованов розповів, як Кабінет міністрів України вирішили провести всеукраїнську інформаційну кампанію з профілактики інфікування та поширення коронавируса.

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