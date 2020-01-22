Головна Новини
22 січня • оновлено в 21:03
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Плану силового повернення Донбасу немає": Арахамія заспокоїв пропагандистів Путіна в Давосі

3.2т
Читати матеріал російською

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який разом із президентом Володимир Зеленський прибув на економічний форум у швейцарський Давос, дав коментарі пропагандистам Кремля.

Підтверджуюче відео спілкування оприлюднило радіо "НВ" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Оголосили свої наміри йти максимально швидкими кроками до миру. В першу чергу, я вважаю, потрібно сконцентруватися на повному припинення вогню. Для обох сторін. І тоді це буде найсильнішим сигналом за останні 5 років. Я думаю, це під силу лідерам обох держав . Ми ж у свою чергу також зробимо все можливе", – розповів він "Першому каналу".

Новини
"Ми готові закінчити війну сьогодні": Зеленський зробив гучну заяву про Донбас

Арахамія заспокоїв пропагандистів Путіна в Давосі

Арахамія заспокоїв пропагандистів Путіна в Давосі

Скріншот з відео

Інші пропагандисти запитали Арахамія, що потрібно зробити, щоб відновити нормальні відносини між Росією і Україною. "По-перше, деекскалація військового конфлікту", – відповів Арахамія.

Глава фракції також запевнив, що Україна не має плану силового повернення Донбасу.

"Я не думаю, що він існує, тому що у нас всі зусилля останні 6 місяців спрямовані на винятково мирне врегулювання. Будемо робити, що від нас залежить, на політичному рівні", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський також відповів на запитання пропагандистам. Він розповів про новий обмін полоненими і підтвердив візит держсекретаря США Майка Помпео.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт російська пропаганда Економічний форум в Давосі
Особа
Давид Арахамія
Місце
Швейцарія
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
39
14
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Слава защитникам Донбасса! Ни один украинский каратель не должен уйти с Донбасса своими ногами! Ни один!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
А кто такая Ахрамия, что её надо бояться?? Сочинская шалава на "государственной службе" в непонятной стране.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Правильно, иначе в котлах сварят.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги