Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який разом із президентом Володимир Зеленський прибув на економічний форум у швейцарський Давос, дав коментарі пропагандистам Кремля.

Підтверджуюче відео спілкування оприлюднило радіо "НВ" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Оголосили свої наміри йти максимально швидкими кроками до миру. В першу чергу, я вважаю, потрібно сконцентруватися на повному припинення вогню. Для обох сторін. І тоді це буде найсильнішим сигналом за останні 5 років. Я думаю, це під силу лідерам обох держав . Ми ж у свою чергу також зробимо все можливе", – розповів він "Першому каналу".

Арахамія заспокоїв пропагандистів Путіна в Давосі Скріншот з відео

Інші пропагандисти запитали Арахамія, що потрібно зробити, щоб відновити нормальні відносини між Росією і Україною. "По-перше, деекскалація військового конфлікту", – відповів Арахамія.

Глава фракції також запевнив, що Україна не має плану силового повернення Донбасу.

"Я не думаю, що він існує, тому що у нас всі зусилля останні 6 місяців спрямовані на винятково мирне врегулювання. Будемо робити, що від нас залежить, на політичному рівні", – пояснив він.

Арахамія в Давосі давали Коментарі російськім пропагандистам



Про, что можна Говорити коли голова презідентської Фракції роздає інтерв'ю пропагандонам з Мордору ...... pic.twitter.com/d4HK0wLZI8 - Poltava for European solidarity (@ Poltava45296989) January 22, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський також відповів на запитання пропагандистам. Він розповів про новий обмін полоненими і підтвердив візит держсекретаря США Майка Помпео.

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