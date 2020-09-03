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Арахамія відреагував на чутки про звільнення Венедіктової та нового главу САП

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
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Арахамія відреагував на чутки про звільнення Венедіктової та нового главу САП

Президент Володимир Зеленський нібито має намір змістити Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора, і на її місце поставити колишнього головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Про це в своєму Телеграм-каналі написав народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Також політик повідомив, нібито Зеленський намір зробити нардепа від "Слуги народу" Андрія Костіна главою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що нічого не знає про зняття з посади Венедіктової.

"Теж читав про це в анонімних Телеграм-каналах. Ніяких натяків на це і розмов немає", – сказав він.

Також нардеп зазначив, що про можливе призначення Костіна нічого не знає.

"Я про це прочитав в анонімному Телеграм-каналі. Нічого про це не чув. Я думаю, що в цій країні немає зараз людини, яка може передбачити, хто може бути керівником САП. А тут ніхто. Тільки якщо сьогодні буде проголосована комісія. Потім ті члени комісії, які надані з ОГП, вони тільки сядуть і оголосять конкурс. Я думаю, що це просто спекуляції і комусь надувають якийсь імідж", – розповів Арахамія.

Крім того, він прокоментував чутки про можливе зняття з посади міністрів Сергія Марченка, Ігоря Петрашко і Максима Степанова.

"Не правда. Не підтверджую (зняття з пост міністра – Ред)", – відповів політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд України визнав, що указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро є неконституційним.

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УкраїнаОфіс генерального прокурора УкраїниСпеціалізована антикорупційна прокуратураДавид АрахаміяАнатолій МатіосІрина ВенедіктоваОлексій Гончаренко
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