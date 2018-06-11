Антикорупційний суд в Україні: стала відома дата повноцінної роботи

Антикорупційний суд, закон про створення якого було прийнято ВРУ 7 червня, може повноцінно запрацювати в кінці 2018 - на початку 2019 року.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, підкресливши, що початок роботи суду "замкне весь процес антикорупційної реформи".

"За кращих розкладів, за кращого сприяння цей суд почне перші справи слухати в грудні цього року - січні наступного року", - розповів він.

"Просто треба почекати, щоб цей суд почав виносити вироки, і треба дати можливість цьому суду бути створеним, набрати суддів, і нехай вони виносять вироки. Не обвинувальні вироки для САП або НАБУ, а законні та справедливі, тоді буде до них довіра. Ми готові, понад 100 справ уже в різних судах. Я сподіваюся (це я бачу по розвитку роботи), що це ще не кінець і кількість справ буде тільки збільшуватися", - додав він.

Нагадаємо, створення Антикорупційного суду є однією з основних вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, економіст зробив прогноз про відносин України і МВФ після ухвалення цього закону.