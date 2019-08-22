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"А як же Крим?" Портников вказав на знаковий момент в поверненні Росії в G8

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Якщо лідери країн "Великої сімки" узгодять повернення Росії в цей клуб, вони закриють очі на те, що його представники обов'язково повинні бути прихильниками демократії.

В такому випадку буде мати сенс говорити про входження в нього і Китаю, якому Російська Федерація істотно поступається в розвитку, йдеться у статті українського журналіста Віталія Портникова для "Крим. Реалії".

Публіцист зазначив, що зараз всі розмови про повернення Росії в G8 будуються навколо припинення війни на Донбасі, відновлення зустрічей на вищому рівні керівників країн "нормандського формату" і відновлення територіальної цілісності України на материку. Однак при цьому повністю ігнорується проблема анексії Росією Криму.

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"Виникає наступне питання: а що ж тоді з Кримом? Адже рішення про виключення Росії з "вісімки" ухвалювалося на тлі анексії українського півострова. "Велика сімка" – не просто клуб, в який входять лідери провідних економік світу. Це ще й об'єднання демократичних лідерів", – підкреслив Портников.

Він нагадав, що саме тому свого часу президент Росії Борис Єльцин отримав запрошення приєднатися до "сімки", а питання про участь в клубі лідерів Китаю ніколи навіть і не розглядалося. І це при тому, акцентує увагу журналіст, що на момент запрошення Єльцина Росія на тлі інших учасників клубу виглядала справжнісыньким економічним карликом, ліліпутом на зборах велетнів. Втім це не завадило західним лідерам видати Кремлю аванс.

Віталій Портников

Віталій Портников

"Новини Спектр"

"Саме тому виникає ціла низка питань. Чи готова навіть в майбутньому "Велика сімка" змиритися з тим, що одна з країн, представлених в клубі, демонстративно порушує міжнародне право? Як бути з Кримом і санкціями за Крим? І якщо лідери провідних країн світу дійдуть висновку, що Володимиру Путіну все дозволено – аби він брав участь в дискусіях нарівні з ними – то чому не можна запросити до таких дискусій лідерів Китаю та Індії? Адже це – дійсно провідні економіки світу, від розвитку і "здоров'я" яких, без перебільшення, залежить майбутнє всього людства", – резюмував Портников.

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Теми
Анексія Криму саміт G7 Війна на Донбасі
Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Крым признают, на Донбассе введут наших миротворцев, всу один раз сунется, получит мзды, как грузины в 2008,и все, война закончится. И снова будет G8. Всех все устраивает. А дуркаину никто не спросит, она же независимая, от неё ничего не зависит
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Если лидеры ведущих стран мира придут к выводу, что Путину все дозволено, то никаких ведущих стран мира - не останется ! Это как раковая опухоль, перестанешь лечить - пиши завещание !
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