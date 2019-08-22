"А як же Крим?" Портников вказав на знаковий момент в поверненні Росії в G8

Якщо лідери країн "Великої сімки" узгодять повернення Росії в цей клуб, вони закриють очі на те, що його представники обов'язково повинні бути прихильниками демократії.
В такому випадку буде мати сенс говорити про входження в нього і Китаю, якому Російська Федерація істотно поступається в розвитку, йдеться у статті українського журналіста Віталія Портникова для "Крим. Реалії".
Публіцист зазначив, що зараз всі розмови про повернення Росії в G8 будуються навколо припинення війни на Донбасі, відновлення зустрічей на вищому рівні керівників країн "нормандського формату" і відновлення територіальної цілісності України на материку. Однак при цьому повністю ігнорується проблема анексії Росією Криму.
"Виникає наступне питання: а що ж тоді з Кримом? Адже рішення про виключення Росії з "вісімки" ухвалювалося на тлі анексії українського півострова. "Велика сімка" – не просто клуб, в який входять лідери провідних економік світу. Це ще й об'єднання демократичних лідерів", – підкреслив Портников.
Він нагадав, що саме тому свого часу президент Росії Борис Єльцин отримав запрошення приєднатися до "сімки", а питання про участь в клубі лідерів Китаю ніколи навіть і не розглядалося. І це при тому, акцентує увагу журналіст, що на момент запрошення Єльцина Росія на тлі інших учасників клубу виглядала справжнісыньким економічним карликом, ліліпутом на зборах велетнів. Втім це не завадило західним лідерам видати Кремлю аванс.
Віталій Портников
"Новини Спектр"
"Саме тому виникає ціла низка питань. Чи готова навіть в майбутньому "Велика сімка" змиритися з тим, що одна з країн, представлених в клубі, демонстративно порушує міжнародне право? Як бути з Кримом і санкціями за Крим? І якщо лідери провідних країн світу дійдуть висновку, що Володимиру Путіну все дозволено – аби він брав участь в дискусіях нарівні з ними – то чому не можна запросити до таких дискусій лідерів Китаю та Індії? Адже це – дійсно провідні економіки світу, від розвитку і "здоров'я" яких, без перебільшення, залежить майбутнє всього людства", – резюмував Портников.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.
Його ідею в телефонній розмові підтримав президент Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.
Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".
У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".
Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що відродження членства Росії в G8 можливо тільки за умови повернення Україною окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків.
В уряді Японії нібито готові на саміті G7 обговорити можливість повернення Росії в G8.
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